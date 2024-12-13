Herramienta Generadora de Vídeos Explicativos con IA: Crea Vídeos Explicativos Atractivos

Crea vídeos explicativos impresionantes sin esfuerzo. Convierte tus guiones en contenido animado cautivador utilizando la avanzada tecnología de texto a vídeo de HeyGen.

Crea un vídeo explicativo convincente de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando cómo la herramienta generadora de explicaciones de HeyGen simplifica la creación de vídeos. El estilo visual debe ser moderno y limpio, acompañado de una voz en off profesional y animada. Destaca la facilidad de uso de las plantillas y escenas y la generación de voz en off a partir de un guion.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a departamentos de RRHH y formadores corporativos, ilustrando cómo un creador de vídeos explicativos como HeyGen puede agilizar la incorporación de empleados. El tono debe ser claro e informativo, utilizando un avatar de IA amigable como presentador. Enfatiza el beneficio de los subtítulos automáticos para la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo animado de 2 minutos para creadores de contenido y educadores, demostrando cómo convertir documentos en vídeos sin esfuerzo con HeyGen. El estilo visual debe ser dinámico y educativo, complementado con música de fondo motivadora. Muestra el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock y la flexibilidad de redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para diferentes plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de demostración técnica elegante de 1 minuto para desarrolladores de software y gerentes de productos técnicos, centrado en las potentes herramientas impulsadas por IA dentro de HeyGen para generar explicaciones detalladas. El estilo visual y de audio debe ser preciso y demostrativo, con una voz segura y articulada. Demuestra la eficiencia del texto a vídeo desde un guion y el redimensionamiento y exportación final de la relación de aspecto a MP4.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Herramienta Generadora de Vídeos Explicativos con IA

Crea vídeos explicativos convincentes en minutos utilizando la plataforma intuitiva impulsada por IA de HeyGen, transformando tus ideas en historias visuales atractivas sin esfuerzo.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de vídeo explicativo directamente en HeyGen. Nuestra herramienta impulsada por IA analizará tu texto para sugerir diseños iniciales de escenas, estableciendo la base para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla y Visuales
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas profesionales para que coincidan con el estilo de tu vídeo explicativo. Mejora las escenas con vídeos de stock, imágenes o sube tus propios medios utilizando nuestra interfaz intuitiva.
3
Step 3
Añade Avatares de IA
Da vida a tu explicación seleccionando un avatar de IA para narrar tu guion. Los avatares de IA de HeyGen proporcionan una presencia en pantalla atractiva, entregando automáticamente tu mensaje con una voz de sonido natural.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Revisa tu vídeo explicativo completo, realiza los ajustes finales necesarios y luego expórtalo en el formato deseado. Tu archivo MP4 de alta calidad está listo para ser compartido en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora de la Formación y el Compromiso

.

Utiliza explicaciones generadas por IA para aclarar procedimientos y conceptos, mejorando significativamente la comprensión y retención de los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por IA para agilizar todo el proceso de creación de vídeos explicativos. Los usuarios pueden generar fácilmente vídeos explicativos atractivos a partir de texto, utilizando avatares de IA y voces en off automatizadas, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la accesibilidad y distribución de vídeos?

HeyGen proporciona características técnicas robustas para la accesibilidad, incluyendo subtítulos automáticos para todos los vídeos generados. Una vez que tu vídeo explicativo animado está completo, HeyGen te permite exportarlo fácilmente como MP4 en varios formatos de relación de aspecto para una distribución fluida en todas las plataformas.

¿Puedo personalizar los vídeos explicativos con mi propio contenido y recursos en HeyGen?

Sí, el editor intuitivo de arrastrar y soltar de HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos explicativos. Puedes integrar fácilmente tus propios medios o elegir de una vasta biblioteca de vídeos e imágenes de stock para mejorar tu vídeo explicativo animado.

¿HeyGen admite capacidades avanzadas como avatares de IA y voces en off personalizadas?

Absolutamente. HeyGen ofrece una diversa selección de avatares de IA realistas que se pueden usar en tus vídeos para transmitir tu mensaje de manera efectiva. También puedes generar voces en off de alta calidad a partir de tus guiones, asegurando que tus vídeos explicativos tengan una narrativa profesional y atractiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo