Crea un vídeo de 45 segundos para equipos de marketing, demostrando cómo un Generador de Explicadores AI puede simplificar conceptos complejos. El estilo visual debe ser enérgico y moderno, con gráficos en movimiento nítidos y una voz en off profesional y segura. Muestra los avatares AI de HeyGen transmitiendo mensajes clave, destacando su capacidad para comunicar información intrincada de manera clara.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a gerentes de producto, ilustrando la creación de explicadores de producto impactantes y guías prácticas. Adopta un estilo visual limpio y atractivo con una voz en off amigable y experta. Este vídeo debe enfatizar el uso de Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente plantillas de vídeo explicativo de calidad profesional sin necesidad de experiencia extensa en diseño.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a departamentos de RRHH, mostrando la eficiencia de una plataforma de generación de vídeos AI para comunicaciones internas rápidas. El estilo visual y de audio debe ser profesional, directo y tranquilizador, con una voz cálida y corporativa. Destaca cómo HeyGen facilita la creación rápida y el redimensionamiento y exportación de Aspect-ratio, haciendo que la comunicación profesional sea sencilla y rentable.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de 75 segundos diseñado para equipos de ventas globales y de éxito del cliente, demostrando cómo mejorar el compromiso del cliente a través de explicadores AI escalables. El estilo debe ser dinámico, inclusivo y visualmente diverso, acompañado de una voz en off amigable y clara. Enfócate en la función de Subtítulos/captions de HeyGen, permitiendo a las empresas escalar y traducir vídeos sin esfuerzo para llegar a una audiencia internacional más amplia.


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Explicadores AI para Empresas

Transforma rápidamente ideas complejas en vídeos explicativos atractivos y precisos. Aprovecha la AI para agilizar la creación de contenido, mejorar la comunicación y cautivar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Redacta tu contenido o pega un guion existente en nuestra plataforma. La capacidad de Texto a vídeo desde guion genera rápidamente tu vídeo explicativo, simplificando el proceso de creación inicial.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI realistas para transmitir tu mensaje. Estos avatares AI dan vida a tu guion, haciendo que tu vídeo explicativo sea altamente atractivo para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales
Integra el logotipo y los colores de tu empresa utilizando controles de marca intuitivos. Esto asegura que tus explicadores de producto mantengan una apariencia consistente y profesional en todas las comunicaciones.
4
Step 4
Exporta para Impacto
Adapta tu vídeo explicativo para cualquier plataforma con el redimensionamiento de aspecto. Exporta tu creación final para simplificar efectivamente conceptos complejos y maximizar el compromiso del cliente en todos tus canales.

Casos de Uso



Explica Historias de Éxito del Cliente



Elabora vídeos AI convincentes para articular claramente historias de éxito del cliente, demostrando el valor del producto y fomentando la confianza con los prospectos.



Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos atractivos rápidamente?

El Generador de Explicadores AI de HeyGen te permite crear vídeos explicativos rápidamente transformando texto en contenido de vídeo atractivo con avatares AI realistas y medios enriquecidos. Esta plataforma impulsada por AI simplifica el proceso de producción, permitiéndote entregar mensajes convincentes de manera eficiente.

¿Qué tipo de avatares AI ofrece HeyGen para vídeos explicativos?

HeyGen proporciona una amplia gama de avatares AI realistas que pueden integrarse en tus vídeos explicativos, mejorando el profesionalismo y el compromiso del espectador. Estos avatares AI están impulsados por tecnología avanzada para ofrecer movimientos y expresiones naturales para tu contenido.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeo explicativo en HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece plantillas de vídeo explicativo personalizables y controles de marca robustos, permitiéndote personalizar tus vídeos con logotipos, colores y otros elementos. Esto asegura que tus explicadores de producto y guías prácticas se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de explicadores de producto y guías prácticas?

HeyGen, como plataforma de generación de vídeos AI, simplifica conceptos complejos permitiendo a los usuarios producir sin esfuerzo explicadores de producto y guías prácticas de alta calidad. Su interfaz fácil de usar y capacidades de texto a vídeo agilizan todo el flujo de trabajo de creación de contenido.

