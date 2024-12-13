Generador de anuncios explicativos con IA: Crea Anuncios de Video Atractivos

Transforma guiones en anuncios de video explicativos atractivos sin esfuerzo con las capacidades de texto a video de HeyGen, ideal para los especialistas en marketing que buscan eficiencia.

Crea un anuncio explicativo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de anuncios explicativos con IA puede simplificar sus esfuerzos de marketing. Presenta un avatar de IA amigable que entregue un mensaje claro y conciso en un estilo visual moderno y elegante con una voz en off animada, utilizando los avatares de IA de HeyGen para una presentación fluida.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de video vibrante de 45 segundos diseñado para especialistas en marketing en redes sociales, ilustrando cómo transformar contenido generado por usuarios (Videos UGC) en creativos publicitarios pulidos. Emplea transiciones dinámicas y música de tendencia con las plantillas y escenas extensas de HeyGen, apuntando a un estilo visual rápido y un audio enérgico.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de video de 60 segundos enfocado en productos para marcas de comercio electrónico, destacando nuevas colecciones de temporada con visuales nítidos y un tono profesional. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración convincente que guíe a los espectadores a través de las características del producto, manteniendo un estilo visual lujoso y un audio sofisticado.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía animada informativa de 90 segundos para empresas SaaS, demostrando cómo simplificar ideas complejas de sus características de software en historias visuales fácilmente digeribles. Emplea un estilo visual limpio y minimalista con una voz calmante e instructiva, aprovechando la capacidad de texto a video de HeyGen para generar automáticamente visuales atractivos a partir de una explicación detallada.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Anuncios Explicativos con IA

Transforma rápidamente tus conceptos de anuncios en videos explicativos atractivos con herramientas creativas impulsadas por IA, diseñadas para simplificar ideas complejas.

1
Step 1
Crea Tu Guion Explicativo
Introduce tu guion publicitario, permitiendo que nuestra función de texto a video genere la narrativa fundamental para tu anuncio explicativo con IA.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona de una galería diversa de avatares de IA para comunicar visualmente tu mensaje, haciendo que tu anuncio sea atractivo y relatable.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Produce voces en off claras y naturales en múltiples idiomas y añade automáticamente subtítulos, asegurando que tu mensaje llegue a una amplia audiencia.
4
Step 4
Aplica Branding y Exporta
Personaliza tu anuncio con controles de branding, incluyendo tu logo y colores, luego exporta fácilmente tu anuncio terminado en varios formatos de aspecto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Testimonios de Clientes Impulsados por IA

Crea anuncios de video auténticos y persuasivos que muestren historias de éxito de clientes, construyendo confianza y credibilidad con tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen la producción creativa de anuncios?

HeyGen aprovecha un motor creativo impulsado por IA para transformar indicaciones de texto en "Creativos Publicitarios" atractivos al instante, presentando diversos "Avatares de IA" para cautivar a las audiencias. Esto agiliza la producción de "Anuncios de Video" de alta calidad con una eficiencia sin igual.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de videos explicativos?

Sí, HeyGen se especializa en generar contenido de "Videos Explicativos con IA" convincente al convertir guiones en visuales dinámicos con "Avatares de IA" realistas y voces en off profesionales. Esto permite a los usuarios "Simplificar Ideas Complejas" de manera efectiva para cualquier audiencia.

¿Qué características ofrece HeyGen para la consistencia de marca?

HeyGen proporciona controles de "Branding" robustos que permiten a los usuarios integrar sin problemas el "logo, colores" y estilo visual de su marca directamente en todos los "Creativos Publicitarios". Esto asegura una adherencia consistente a sus "Guías de Marca" establecidas en cada activo de video producido.

¿Qué tipo de contenido para redes sociales puedo crear con HeyGen?

Los "Creadores de Contenido" pueden utilizar HeyGen para producir diverso "Contenido para Redes Sociales", incluyendo "Anuncios de Video" pulidos y "Videos UGC" de apariencia auténtica, aprovechando "Actores de IA" realistas y plantillas flexibles. Esto permite una creación rápida para plataformas como Instagram, Facebook y TikTok.

