Creador de Vídeos Promocionales de Eventos con IA: Crea Promociones Impresionantes al Instante

Diseña vídeos de eventos cautivadores para plataformas de redes sociales con facilidad. Utiliza nuestras plantillas y escenas para lanzar rápidamente tu próxima campaña de marketing.

532/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial profesional de 45 segundos para profesionales del marketing, mostrando HeyGen como el "creador de vídeos promocionales" definitivo para "campañas de marketing" impactantes. Visualmente, mantén una estética limpia y corporativa con transiciones suaves y superposiciones de texto en pantalla, todo entregado por un avatar de IA sofisticado. El audio debe ser calmado y autoritario, explicando cómo utilizar la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar contenido escrito en narrativas de vídeo atractivas con un esfuerzo mínimo.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina una presentación inspiradora de 60 segundos para creadores de contenido y agencias de publicidad, enfocándose en generar impresionantes "vídeos promocionales con IA" para varios "anuncios de vídeo". Este vídeo debe presumir de un estilo visual altamente creativo y artístico, incorporando una rica biblioteca de medios/soporte de stock con imágenes diversas y animaciones dinámicas, acompañadas de una partitura musical evocadora y cinematográfica. Enfatiza la facilidad de añadir subtítulos/captions perfectamente sincronizados para asegurar el máximo alcance y accesibilidad en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un explicador rápido de 15 segundos para influencers y negocios de comercio electrónico, ilustrando cómo el "editor en línea" de HeyGen simplifica la creación de contenido de alto impacto para "plataformas de redes sociales". La estética visual debe ser vibrante y moderna, con ediciones rápidas y llamativas y música de fondo popular, presentando una voz en off concisa de IA. Muestra la característica crítica de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, permitiendo a los usuarios adaptar sus vídeos sin problemas para diferentes formatos de redes sociales al instante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Eventos con IA

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales con IA atractivos para tus eventos con potentes herramientas impulsadas por IA, desde el concepto hasta el vídeo pulido listo para cualquier plataforma.

1
Step 1
Crea tu Guion de Evento
Comienza aprovechando nuestros guiones generados automáticamente por IA para redactar instantáneamente contenido atractivo, o introduce tu propio guion para guiar tu vídeo promocional de evento.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Plantillas
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para que coincidan perfectamente con el tema y la identidad de marca de tu evento.
3
Step 3
Mejora con Voces en Off
Da vida a tu guion con nuestra avanzada función de generación de voces en off, ofreciendo voces en off que suenan humanas en varios estilos para cautivar a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta para Cualquier Plataforma
Optimiza tu vídeo promocional con IA final utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para compartir sin problemas en todas las plataformas de redes sociales y campañas de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira Asistencia con Promociones Dinámicas

.

Crea vídeos promocionales de eventos dinámicos e inspiradores que motiven a tu audiencia objetivo a participar y experimentar tu evento de primera mano.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de marketing con vídeos promocionales?

HeyGen te permite crear vídeos promocionales con IA atractivos para tus campañas de marketing de manera rápida y eficiente. Aprovecha nuestras herramientas impulsadas por IA y diversas plantillas para producir anuncios de vídeo que capturen la atención.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos promocionales con IA efectivo?

HeyGen simplifica la creación de vídeos promocionales con IA ofreciendo características como generación de texto a vídeo, avatares de IA y voces en off que suenan humanas. Esto te permite transformar guiones en vídeos promocionales profesionales sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

¿HeyGen ofrece plantillas para diversas necesidades de vídeos promocionales?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente y un editor en línea intuitivo con una interfaz de arrastrar y soltar. Esto simplifica el proceso de crear vídeos de productos, vídeos de eventos o cualquier otro tipo de vídeos promocionales para plataformas de redes sociales.

¿Puede HeyGen crear contenido promocional para eventos específicos?

¡Absolutamente! HeyGen es un creador de vídeos promocionales de eventos con IA ideal, que te permite producir vídeos de eventos dinámicos y vídeos de productos sin esfuerzo. Utiliza nuestra biblioteca de medios, fotos y vídeos de stock, y controles de marca para crear contenido promocional de alta calidad para cualquier ocasión.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo