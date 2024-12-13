Generador de Promos de Eventos AI: Creación de Vídeos Sin Esfuerzo

Transforma guiones en vídeos promocionales de alto impacto con texto a vídeo desde guion, impulsando el compromiso y ahorrando tiempo crucial.

Crea un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a organizadores de eventos ocupados que buscan lanzar rápidamente su próxima campaña. Este vídeo debe tener un estilo visual brillante y enérgico con música de fondo animada y una voz en off clara y entusiasta, demostrando lo fácil que es usar las "Plantillas y escenas" de HeyGen para generar un vídeo pulido con el "Generador de promos de eventos AI" en minutos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina crear un vídeo dinámico de 45 segundos específicamente para marketers digitales y propietarios de pequeñas empresas que buscan elevar sus "campañas en redes sociales" con un toque personal. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, presentando un "avatar AI" amigable que explique los detalles del evento, acompañado de una pista de fondo moderna y pegajosa. Destaca el proceso fluido de transformar "Texto a vídeo desde guion" en "vídeos promocionales" llamativos que destacan en cualquier plataforma.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo conciso de 60 segundos diseñado para gerentes de marketing y fundadores de startups enfocados en reducir costos de producción mientras crean "anuncios de eventos" de alta calidad. El estilo visual debe ser limpio e informativo, utilizando transiciones suaves y un tono de voz profesional y tranquilizador generado a través de la avanzada "Generación de voz en off" de HeyGen. Este vídeo debe ilustrar cómo la plataforma ayuda a los usuarios a "ahorrar tiempo y costos" sin comprometer la calidad, haciendo accesible la creación de vídeos profesionales.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo corto impactante de 30 segundos para creadores de contenido y especialistas en marketing que desean "aumentar el compromiso" en varias plataformas para sus "promociones de eventos". Este vídeo necesita un estilo creativo y visualmente rico, utilizando metraje de archivo atractivo del "Soporte de biblioteca de medios/stock" y música de fondo inspiradora. Muestra la facilidad de adaptar contenido para diferentes canales usando "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto", asegurando que el mensaje resuene ya sea para Historias de Instagram o campañas de Email Marketing.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Promos de Eventos AI

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales de eventos impresionantes que capturen la atención y aumenten el compromiso, ahorrando tiempo y recursos.

1
Step 1
Pega los Detalles de tu Evento
Comienza pegando el guion de tu evento o la información clave. Nuestro generador aprovecha el texto a vídeo desde guion para transformar instantáneamente tu texto en un vídeo dinámico, formando la base de tu contenido promocional.
2
Step 2
Elige tus Visuales y Voz
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI y voces en off realistas para representar tu marca y transmitir tu mensaje de manera efectiva. Personaliza su apariencia y tono para que coincidan perfectamente con el tema y la audiencia de tu evento.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Personaliza tu vídeo promocional con tu marca única. Utiliza nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar para incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas, asegurando un aspecto consistente y profesional para tus promociones de eventos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Promo
Finaliza tu vídeo de promoción de eventos convincente y expórtalo sin esfuerzo en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Prepara tu vídeo para compartirlo de inmediato en tus campañas de redes sociales y esfuerzos de email marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Promociones de Eventos Inspiradoras

.

Desarrolla vídeos promocionales inspiradores y motivadores para generar entusiasmo y aumentar la asistencia a tus eventos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los organizadores de eventos a crear vídeos promocionales atractivos?

HeyGen permite a los organizadores de eventos producir sin esfuerzo vídeos promocionales de alta calidad utilizando su intuitivo generador de promos de eventos AI. Aprovecha nuestras diversas plantillas y avatares AI con generación de voz en off profesional para aumentar el compromiso y ahorrar tiempo y costos.

¿Qué características hacen de HeyGen un potente creador de vídeos promocionales AI?

HeyGen destaca como un eficaz creador de vídeos promocionales AI gracias a su interfaz fácil de usar y sus capacidades robustas. Puedes transformar fácilmente texto a vídeo desde guion con un editor de arrastrar y soltar para generar anuncios de eventos impactantes.

¿HeyGen admite avatares AI y voces en off personalizadas para campañas de marketing?

Absolutamente. HeyGen proporciona avatares AI realistas y generación avanzada de voces en off para añadir un toque único a tus campañas en redes sociales y esfuerzos de Email Marketing. Esto te permite generar ideas y personalizar tus promociones de eventos para un impacto máximo.

¿Puedo adaptar mis vídeos promocionales de HeyGen para diferentes plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen te permite optimizar tus vídeos promocionales para varias plataformas con facilidad. Nuestras herramientas admiten redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto y controles de marca, asegurando que tus promociones de eventos se vean pulidas y profesionales en todos tus canales deseados.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo