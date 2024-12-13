HeyGen proporciona controles de marca robustos y avatares de IA realistas personalizables para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con las directrices éticas y estéticas de tu marca. Mantienes el control total sobre la redacción del guion y los elementos visuales, facilitando la generación responsable de vídeos de ética de la IA adaptados a tus necesidades.