Generador de Informes ESG con IA: Simplifica el Cumplimiento y los Informes

Automatiza la recopilación y el informe de datos ESG para mejorar el cumplimiento, utilizando plantillas y escenas personalizables para una comunicación clara.

Crea un vídeo técnico de 1 minuto dirigido a gestores de ESG y responsables de sostenibilidad, demostrando cómo nuestro generador de informes ESG con IA optimiza los procesos de informes ESG y mejora la precisión de los datos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando gráficos explicativos y texto en pantalla, apoyado por una voz en off clara y segura generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, y fácilmente creado a partir de tu texto a vídeo desde el guion.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de estudio de caso de 90 segundos para oficiales de cumplimiento y especialistas en asuntos regulatorios, mostrando cómo la recopilación automatizada de datos a través de nuestra plataforma garantiza una auditabilidad y transparencia superiores para los informes ESG. El vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y dinámico, con gráficos ricos en datos y avatares profesionales de IA creados con HeyGen, complementados por soporte de biblioteca de medios/stock relevante para ilustrar flujos de datos y verificaciones de cumplimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo integral de 2 minutos dirigido a CFOs y equipos de gobierno corporativo, profundizando en las complejidades de las divulgaciones de informes ESG e ilustrando cómo la IA generativa en los informes ESG proporciona soluciones robustas. El tono debe ser serio y orientado a la solución de problemas, con narración profesional y música de fondo sutil, con puntos clave reforzados por subtítulos claros y optimizados para varias plataformas utilizando el redimensionamiento y exportaciones de proporciones de aspecto de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional conciso de 45 segundos dirigido a propietarios de negocios y líderes de PYMEs, destacando cómo nuestro generador de informes ESG con IA simplifica la navegación por marcos regulatorios complejos como el CSRD. Este vídeo requiere un estilo visual optimista, práctico y enfocado en soluciones, entregado con una voz amigable y tranquilizadora. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida y aprovecha su funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para transmitir los beneficios clave de manera eficiente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Informes ESG con IA

Transforma tus datos ESG en informes de vídeo atractivos con nuestra plataforma potenciada por IA, mejorando la comunicación y la transparencia con las partes interesadas.

1
Step 1
Pega Tu Narrativa de Datos ESG
Comienza pegando tu texto de informe ESG meticulosamente preparado o puntos de datos clave en el editor de guiones. Nuestra plataforma analizará tu entrada, estableciendo la base para una comunicación clara y precisa de tus datos ESG.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA y Escena
Elige entre una diversa gama de avatares de IA y plantillas de escena profesionales para representar visualmente tu narrativa ESG. Esto permite una experiencia de Informe Personalizado que cautiva a tu audiencia y transmite tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Aplica Visuales Consistentes con la Marca
Integra el logotipo, colores y fuentes de tu empresa utilizando nuestros controles de Marca. Esto asegura que tus informes de vídeo ESG mantengan la consistencia corporativa, reforzando la Auditabilidad y transparencia en todas las comunicaciones.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Informe de Vídeo
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu informe de vídeo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Esto completa tu proceso de Informe ESG Automatizado, permitiendo una difusión eficiente y amplia de tus esfuerzos de sostenibilidad.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunica Efectivamente los Destacados ESG

Crea resúmenes de vídeo atractivos de tu informe ESG con IA para compartir hallazgos clave y demostrar transparencia en redes sociales y otras plataformas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda un generador de informes ESG con IA en la comunicación de informes de sostenibilidad?

Un generador de informes ESG con IA simplifica el complejo proceso de recopilación y análisis de datos ESG, asegurando una mayor precisión y cumplimiento con las regulaciones de sostenibilidad. HeyGen mejora esto al permitir a las organizaciones crear resúmenes de vídeo atractivos y presentaciones, comunicando efectivamente su desempeño ESG con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo.

¿Qué beneficios técnicos ofrece la IA generativa para los procesos de informes ESG?

La IA generativa ofrece beneficios técnicos significativos al automatizar la recopilación y análisis de datos, lo que optimiza los procesos de informes ESG y mejora la precisión de los datos. Con HeyGen, las empresas pueden transformar estos informes complejos en explicaciones de vídeo accesibles, aprovechando la generación de voz en off y subtítulos para asegurar una comprensión amplia de sus datos ESG.

¿Cómo puede el Informe ESG Automatizado abordar los marcos regulatorios y las necesidades de cumplimiento a través del contenido visual?

Los sistemas de Informe ESG Automatizado son cruciales para navegar por marcos regulatorios intrincados y asegurar el cumplimiento ESG al rastrear y organizar consistentemente los datos ESG relevantes. HeyGen complementa estos esfuerzos permitiendo la rápida producción de actualizaciones de vídeo y materiales de capacitación para educar a las partes interesadas sobre los requisitos de cumplimiento e informar los hallazgos clave de manera efectiva.

¿Apoya HeyGen la comunicación de una gestión de datos ESG robusta para la transparencia?

Sí, HeyGen apoya la comunicación de una gestión de datos ESG robusta transformando información detallada en formatos de vídeo claros, auditables y transparentes. Utilizando los controles de marca y plantillas de HeyGen, las organizaciones pueden presentar sus datos ESG y metodología de informes con avatares de IA profesionales, fomentando la confianza y claridad entre las partes interesadas.

