Generador de IA Empresarial: Revoluciona las Operaciones de tu Negocio

Automatiza tareas y flujos de trabajo en toda tu empresa con potentes soluciones de IA, aprovechando el texto a vídeo desde guion para la creación de contenido impactante.

Descubre cómo las herramientas modernas de IA generativa para empresas están revolucionando el desarrollo de software en este vídeo explicativo de 1 minuto. Dirigido a líderes técnicos y arquitectos de software, el estilo visual será una presentación infográfica animada y limpia, con una locución profesional y clara, demostrando cómo transformar rápidamente la documentación técnica en contenido visual atractivo utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen y avatares de IA personalizables.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Explora las mejoras en eficiencia con agentes de IA personalizables diseñados para automatizar tareas y flujos de trabajo en toda la empresa en este estudio de caso de 90 segundos. Este vídeo está dirigido a gerentes de TI y directores de operaciones, presentando grabaciones de pantalla dinámicas de la automatización en acción, respaldadas por una narración animada e informativa, y mejoradas con subtítulos profesionales para accesibilidad, aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para un B-roll convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Desglosa la importancia crítica de una seguridad robusta dentro de una plataforma de IA empresarial escalable en este resumen de whitepaper de 2 minutos. Diseñado para CISOs y CTOs, el vídeo contará con una estética visual seria y confiable con B-roll corporativo y una narración autoritaria, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para un branding consistente y redimensionamiento y exportación de aspecto para distribución multiplataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Observa cómo las integraciones fluidas y las potentes herramientas para desarrolladores potencian un generador de IA empresarial en este tutorial de 1 minuto. Este contenido está diseñado para desarrolladores y arquitectos de soluciones, empleando un estilo visual moderno y limpio con fragmentos de código y demostraciones de UI, acompañado de una generación de voz en off atractiva y educativa, con un avatar de IA amigable para guiar a los espectadores a través de conceptos complejos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de IA Empresarial

Genera vídeos empresariales de calidad profesional sin esfuerzo aprovechando la IA para una creación de contenido eficiente, personalización y despliegue escalable.

1
Step 1
Crea Tu Visión
Selecciona entre plantillas y escenas listas para usar o comienza con un lienzo en blanco para alinear tu contenido empresarial con los objetivos estratégicos.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona un avatar de IA realista para representar tu marca, asegurando un mensaje consistente y una presentación profesional en todas tus herramientas de IA generativa empresarial.
3
Step 3
Añade Tu Narrativa
Introduce tu guion para generar contenido dinámico de texto a vídeo desde guion, completo con locuciones y subtítulos sincronizados para automatizar tareas y flujos de trabajo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo configurando el redimensionamiento y exportación de aspecto deseados para varias plataformas, asegurando una calidad óptima y una amplia accesibilidad en toda tu plataforma de IA empresarial.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Contenido Atractivo para Redes Sociales

.

Crea sin esfuerzo vídeos y clips atractivos para redes sociales, optimizando la producción de contenido para estrategias de marketing digital.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo sirve HeyGen como una plataforma de IA empresarial escalable para la creación de vídeos?

HeyGen está diseñado como una plataforma de IA empresarial, proporcionando soluciones escalables para la creación de vídeos a través de sus robustos avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Permite a las empresas automatizar tareas y flujos de trabajo, asegurando una creación de contenido eficiente y de alto volumen mientras mantiene la consistencia de la marca con controles de branding integrados.

¿Qué medidas de seguridad implementa HeyGen para los datos y contenidos empresariales?

HeyGen prioriza el manejo seguro de datos dentro de sus herramientas de IA generativa empresarial, empleando características de gestión de seguridad estrictas para proteger la información sensible. Nuestra plataforma mantiene un entorno seguro en todos los niveles, adhiriéndose a las mejores prácticas de la industria y apoyando estándares críticos de cumplimiento como SOC 2 Tipo II para una garantía de nivel empresarial.

¿Puede HeyGen integrarse con los sistemas empresariales y herramientas de desarrollo existentes?

Sí, HeyGen está construido para integraciones fluidas con tus herramientas de ingeniería y flujos de trabajo existentes, convirtiéndolo en una plataforma interoperable para la transformación de IA empresarial. Ofrecemos herramientas para desarrolladores, incluyendo APIs y SDKs, que permiten la personalización y el despliegue simplificado en tu infraestructura digital actual.

¿Es HeyGen una solución sin código para crear vídeos empresariales impulsados por IA?

HeyGen ofrece una potente plataforma de IA sin código, que permite a los usuarios crear vídeos de calidad profesional sin necesidad de una amplia experiencia técnica. Sus interfaces fáciles de usar permiten a cualquiera aprovechar la IA generativa para la creación de contenido, desde avatares de IA hasta generación de voz en off, haciendo que la producción avanzada de vídeos sea accesible para todos los equipos empresariales.

