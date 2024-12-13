HeyGen ofrece una potente plataforma de IA sin código, que permite a los usuarios crear vídeos de calidad profesional sin necesidad de una amplia experiencia técnica. Sus interfaces fáciles de usar permiten a cualquiera aprovechar la IA generativa para la creación de contenido, desde avatares de IA hasta generación de voz en off, haciendo que la producción avanzada de vídeos sea accesible para todos los equipos empresariales.