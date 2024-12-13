Imagina un vídeo de 45 segundos, enérgico y visualmente atractivo, que muestre cómo los propietarios de pequeñas empresas pueden producir rápidamente vídeos atractivos para promocionar el lanzamiento de su último producto. El público objetivo incluye equipos de marketing y emprendedores que buscan herramientas eficientes para la creación de contenido. Con un estilo visual moderno y limpio y una pista de audio inspiradora y animada, el vídeo debe resaltar la integración perfecta de los avatares de AI de HeyGen para dar vida a los guiones, demostrando lo fácil que es crear contenido de calidad profesional sin experiencia extensa en producción de vídeo.

Generar Vídeo