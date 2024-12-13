Creador de Vídeos de Formación Mejorados con AI: Potencia el Aprendizaje y el Compromiso
Produce vídeos atractivos para la incorporación de empleados y equipos de L&D rápidamente. Aprovecha los avatares de AI para cautivar a tu audiencia.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo conciso de 30 segundos diseñado para equipos de L&D y educadores, ilustrando la simplicidad de desarrollar un vídeo de formación mejorado con AI para una nueva actualización de software. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual claro y paso a paso con una voz en off calmada y autoritaria. Enfatiza cómo la extensa biblioteca de Plantillas y escenas de HeyGen permite a los usuarios iniciar sus proyectos, asegurando una manera rápida y efectiva de entregar información crucial a empleados o estudiantes.
Desarrolla un vídeo sofisticado de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y coaches en línea, demostrando el poder de transformar contenido escrito en una salida de vídeo de alta calidad. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con superposiciones de texto dinámicas y una voz en off persuasiva y articulada. Este prompt tiene como objetivo mostrar cuán fácilmente un usuario puede utilizar la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir una entrada de blog en un tutorial o anuncio en vídeo convincente, ahorrando tiempo y ampliando el alcance.
Produce un vídeo cálido e informativo de 30 segundos para departamentos de RRHH y equipos de comunicaciones internas, anunciando nuevos beneficios o políticas de la empresa. La estética visual debe ser amigable y accesible, incorporando gráficos animados sutiles con una voz en off tranquilizadora y clara. Destaca la eficiencia de la generación de voz en off de HeyGen, permitiendo a los usuarios añadir narración profesional a sus anuncios rápidamente, asegurando una experiencia de comunicación consistente y agradable para todos los empleados.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Potencia el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la AI para crear contenido de formación dinámico e interactivo, mejorando significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Expande la Creación de Cursos y el Alcance.
Desarrolla rápidamente una gama más amplia de cursos educativos y localízalos para llegar efectivamente a una base de aprendices global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mi producción de vídeo?
HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos atractivos con avatares de AI realistas y animaciones dinámicas. Nuestra plataforma simplifica la producción de vídeo compleja, asegurando una salida de vídeo de alta calidad que cautiva a tu audiencia.
¿Qué tipos específicos de vídeos de formación puede ayudar a crear HeyGen?
HeyGen funciona como un creador de vídeos de formación mejorados con AI, perfecto para producir varios vídeos de formación, incluidos módulos completos de incorporación de empleados o contenido para equipos de L&D. Utiliza nuestras extensas Plantillas para agilizar la creación.
¿Ofrece HeyGen capacidades de texto a vídeo para una creación de contenido eficiente?
Sí, HeyGen funciona como una plataforma avanzada de vídeo AI y generador de vídeo AI, ofreciendo una robusta funcionalidad de texto a vídeo directamente desde tu guion. Esto incluye generación de voz en off sin problemas, aumentando significativamente la eficiencia.
¿Puede HeyGen ayudar a localizar vídeos para una audiencia global?
Absolutamente. HeyGen te permite localizar vídeos fácilmente con características como subtítulos/captions automáticos y soporte para voces en off multilingües, asegurando que tu contenido resuene con una audiencia global.