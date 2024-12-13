Creador de Vídeos de Formación Mejorados con AI: Potencia el Aprendizaje y el Compromiso

Produce vídeos atractivos para la incorporación de empleados y equipos de L&D rápidamente. Aprovecha los avatares de AI para cautivar a tu audiencia.

Imagina un vídeo de 45 segundos, enérgico y visualmente atractivo, que muestre cómo los propietarios de pequeñas empresas pueden producir rápidamente vídeos atractivos para promocionar el lanzamiento de su último producto. El público objetivo incluye equipos de marketing y emprendedores que buscan herramientas eficientes para la creación de contenido. Con un estilo visual moderno y limpio y una pista de audio inspiradora y animada, el vídeo debe resaltar la integración perfecta de los avatares de AI de HeyGen para dar vida a los guiones, demostrando lo fácil que es crear contenido de calidad profesional sin experiencia extensa en producción de vídeo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo conciso de 30 segundos diseñado para equipos de L&D y educadores, ilustrando la simplicidad de desarrollar un vídeo de formación mejorado con AI para una nueva actualización de software. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual claro y paso a paso con una voz en off calmada y autoritaria. Enfatiza cómo la extensa biblioteca de Plantillas y escenas de HeyGen permite a los usuarios iniciar sus proyectos, asegurando una manera rápida y efectiva de entregar información crucial a empleados o estudiantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo sofisticado de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y coaches en línea, demostrando el poder de transformar contenido escrito en una salida de vídeo de alta calidad. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con superposiciones de texto dinámicas y una voz en off persuasiva y articulada. Este prompt tiene como objetivo mostrar cuán fácilmente un usuario puede utilizar la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir una entrada de blog en un tutorial o anuncio en vídeo convincente, ahorrando tiempo y ampliando el alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo cálido e informativo de 30 segundos para departamentos de RRHH y equipos de comunicaciones internas, anunciando nuevos beneficios o políticas de la empresa. La estética visual debe ser amigable y accesible, incorporando gráficos animados sutiles con una voz en off tranquilizadora y clara. Destaca la eficiencia de la generación de voz en off de HeyGen, permitiendo a los usuarios añadir narración profesional a sus anuncios rápidamente, asegurando una experiencia de comunicación consistente y agradable para todos los empleados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación Mejorados con AI

Revoluciona tu contenido de formación. Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos y de alta calidad con avatares de AI y herramientas de edición inteligentes, agilizando tu proceso de producción.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Introduce tu guion o puntos clave. Nuestro generador de vídeo AI utiliza la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para transformar rápidamente tu texto en escenas de vídeo dinámicas.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para ser el presentador de tu material de formación, dando vida a tu contenido con personajes realistas de apariencia humana.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Añade medios de archivo, sube tus propios recursos y aplica controles de Branding, incluidos logotipos y colores, para crear vídeos visualmente ricos y atractivos que resuenen con tu audiencia.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Revisa tu vídeo de formación para perfeccionarlo. Luego, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para descargar tu salida de vídeo de alta calidad, lista para cualquier plataforma o dispositivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Educativos Complejos

.

Transforma temas intrincados en vídeos generados por AI fácilmente digeribles y visualmente atractivos, mejorando la comprensión en todos los campos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mi producción de vídeo?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos atractivos con avatares de AI realistas y animaciones dinámicas. Nuestra plataforma simplifica la producción de vídeo compleja, asegurando una salida de vídeo de alta calidad que cautiva a tu audiencia.

¿Qué tipos específicos de vídeos de formación puede ayudar a crear HeyGen?

HeyGen funciona como un creador de vídeos de formación mejorados con AI, perfecto para producir varios vídeos de formación, incluidos módulos completos de incorporación de empleados o contenido para equipos de L&D. Utiliza nuestras extensas Plantillas para agilizar la creación.

¿Ofrece HeyGen capacidades de texto a vídeo para una creación de contenido eficiente?

Sí, HeyGen funciona como una plataforma avanzada de vídeo AI y generador de vídeo AI, ofreciendo una robusta funcionalidad de texto a vídeo directamente desde tu guion. Esto incluye generación de voz en off sin problemas, aumentando significativamente la eficiencia.

¿Puede HeyGen ayudar a localizar vídeos para una audiencia global?

Absolutamente. HeyGen te permite localizar vídeos fácilmente con características como subtítulos/captions automáticos y soporte para voces en off multilingües, asegurando que tu contenido resuene con una audiencia global.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo