Imagina un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores de comercio electrónico, mostrando cómo un generador de vídeos de comercio electrónico con IA simplifica la creación de vídeos atractivos para la presentación de productos. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con una pista de fondo animada y una locución amigable y profesional generada con la generación de voz de HeyGen, destacando la facilidad de transformar un guion simple en un vídeo pulido con texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Crea un vídeo inspirador de 45 segundos para profesionales del marketing y agencias creativas, ilustrando el poder de un generador de vídeos con IA para producir visuales cinematográficos. Este vídeo debe presentar un estilo visual artístico de alta gama con iluminación dramática y una partitura musical evocadora, demostrando cómo los avatares de IA de HeyGen pueden dar vida a las narrativas y cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock enriquece la narración visual, impulsando el compromiso y el recuerdo de marca a través de vídeos personalizados.
Diseña un prompt de estilo tutorial de 60 segundos dirigido a gestores de redes sociales y creadores de contenido que luchan con la creación de contenido, enfatizando la rapidez y simplicidad de usar herramientas de marketing con IA. El vídeo debe tener un estilo visual energético y de cortes rápidos con música de fondo contemporánea y texto claro en pantalla apoyado por los subtítulos/captions de HeyGen, mostrando cómo las plantillas y escenas disponibles permiten una producción rápida de vídeos para diversas plataformas.
Desarrolla un vídeo dinámico y conciso de 20 segundos para gestores de marca y equipos de lanzamiento de productos, destacando el impacto de la IA generativa en la creación de resultados fotorrealistas para el marketing de vídeos de comercio electrónico. La estética visual debe ser elegante, futurista y premium, acompañada de una locución autoritaria y clara. Este vídeo necesita demostrar las capacidades de HeyGen en la producción de visuales impresionantes y su adaptación para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, junto con la opción de integrar avatares de IA profesionales para presentaciones de productos.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Comercio Electrónico con IA

Crea sin esfuerzo impresionantes presentaciones de productos de comercio electrónico con herramientas de IA, transformando texto en contenido de vídeo de alta calidad en minutos para cautivar a tu audiencia.

Crea Tu Guion
Comienza creando o pegando tu guion de producto, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para formar la base de tu vídeo.
Elige una Plantilla y un Avatar
Selecciona entre una amplia gama de plantillas y escenas y elige un avatar de IA para presentar tu producto. Personaliza los visuales con medios de la biblioteca o tus propias cargas.
Añade Elementos de Marca
Incorpora la identidad única de tu marca usando controles de marca para añadir logotipos, elegir colores de marca y seleccionar una generación de locución de sonido natural para tus vídeos personalizados.
Exporta Tu Vídeo
Revisa tu vídeo generado por IA y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para descargarlo en varios formatos adecuados para diferentes plataformas, asegurando que tu vídeo de presentación de productos llegue a toda la audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Testimonios Auténticos de Clientes

Aprovecha la IA para generar historias de éxito de clientes auténticas y atractivas y testimonios que construyan confianza y credibilidad para tu marca y productos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos con IA para el comercio electrónico?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de comercio electrónico con IA que permite a las empresas crear contenido de marketing atractivo sin esfuerzo. Nuestra plataforma transforma texto a vídeo desde un guion utilizando avatares de IA y generación de locuciones, simplificando tu proceso de creación de contenido para presentaciones de productos atractivas.

¿Puede HeyGen crear vídeos de presentación de productos fotorrealistas?

Sí, HeyGen aprovecha la IA generativa para producir resultados de alta calidad y fotorrealistas adecuados para visuales cinematográficos. Los usuarios pueden elegir entre varias plantillas de vídeo e incorporar sus medios para crear impresionantes vídeos de presentación de productos que capturen efectivamente la atención del público.

¿Qué características hacen de HeyGen una herramienta de marketing con IA efectiva?

HeyGen se destaca como una poderosa herramienta de marketing con IA al ofrecer capacidades robustas como la generación de texto a vídeo, vídeos personalizados y controles extensivos de marca. Estas características permiten a las empresas producir contenido de vídeo generado por IA de alto impacto y escalable de manera rápida y eficiente para sus estrategias de marketing de vídeos de comercio electrónico.

¿Cómo puede HeyGen mejorar el contenido de vídeo de mi marca?

HeyGen permite a las marcas mantener la consistencia y profesionalismo en todo el contenido de vídeo a través de controles de marca integrales, incluyendo logotipos personalizados y colores. Nuestra plataforma ofrece diversas plantillas de vídeo y opciones de cambio de tamaño de relación de aspecto, asegurando que tu contenido de marketing esté siempre alineado con la marca y optimizado para varios canales.

