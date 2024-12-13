Imagina un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores de comercio electrónico, mostrando cómo un generador de vídeos de comercio electrónico con IA simplifica la creación de vídeos atractivos para la presentación de productos. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con una pista de fondo animada y una locución amigable y profesional generada con la generación de voz de HeyGen, destacando la facilidad de transformar un guion simple en un vídeo pulido con texto a vídeo desde el guion.

Generar Vídeo