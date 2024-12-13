Creador de videos de productos de comercio electrónico con IA para visuales rápidos y atractivos

Eleva tus presentaciones de productos con Avatares de IA y genera videos explicativos de productos altamente efectivos para todos tus canales de marketing en minutos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video explicativo profesional de 30 segundos para un electrodoméstico sostenible, dirigido a propietarios de viviendas conscientes del medio ambiente. Este video limpio e informativo debe contar con un avatar de IA que articule claramente los beneficios, apoyado por una voz en off suave y tranquilizadora y música de fondo sutil. Enfatiza la facilidad de comprensión de características complejas con la "Generación de voz en off" y "Avatares de IA" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video atractivo de 20 segundos para mostrar una nueva colección de accesorios de moda, diseñado para bloggers de moda y creadores de tendencias en varias plataformas. El video debe adoptar un estilo visual moderno con música pop enérgica y transiciones rápidas y elegantes. Aprovecha la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para obtener visuales de alta calidad y "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para asegurar una adaptación perfecta para Instagram Reels, TikTok y YouTube Shorts.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un sofisticado video de producto de 45 segundos para una línea de cuidado de la piel de lujo, dirigido a consumidores exigentes de alto nivel. Esta presentación cinematográfica y elegante debe contar con visuales elegantes, música instrumental dramática pero calmante, y "subtítulos/captions" perfectamente sincronizados para un alcance internacional. Utiliza "Texto a video desde guion" de HeyGen para construir la narrativa y asegurar que todos los mensajes clave se transmitan claramente, mejorados por "subtítulos/captions."
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un creador de videos de productos de comercio electrónico con IA

Transforma descripciones e imágenes de productos en anuncios de video y presentaciones atractivas sin esfuerzo con nuestra herramienta de creación impulsada por IA.

1
Step 1
Crea tu proyecto
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de video o ingresa los detalles de tu producto para que nuestra IA genere automáticamente un guion para tu video de producto.
2
Step 2
Sube activos del producto
Integra tus fotos de producto de alta calidad, clips de video existentes y elementos de marca directamente en tu plantilla elegida desde tu biblioteca de medios.
3
Step 3
Personaliza con Avatares de IA
Mejora tu video de producto añadiendo Avatares de IA para narrar características clave, resaltar beneficios y transmitir tu mensaje de manera atractiva.
4
Step 4
Exporta y comparte
Finaliza tu video de producto con IA y expórtalo en varios formatos optimizados, perfectos para tus páginas de productos, anuncios en redes sociales y otros canales de marketing.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Productos

Transforma testimonios de clientes en narrativas de video convincentes que construyen confianza e impulsan decisiones de compra para tus productos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear videos atractivos de presentación de productos?

HeyGen te permite producir videos cautivadores de presentación de productos utilizando avatares de IA, ricas voces en off y música dinámica. Puedes transformar tus descripciones de productos en narrativas visualmente impresionantes con nuestra extensa biblioteca de plantillas de video y recursos creativos, haciendo que tus productos brillen.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para videos de productos con IA?

HeyGen proporciona un conjunto completo de recursos creativos para generar videos de productos con IA de alta calidad. Esto incluye diversos avatares de IA, plantillas de video personalizables, voces en off profesionales y una vasta biblioteca de medios y música de stock, permitiendo la creación de videos de productos únicos e impactantes.

¿Puede HeyGen transformar descripciones de productos en anuncios de video altamente efectivos?

Absolutamente. HeyGen actúa como un poderoso creador de videos de productos de comercio electrónico con IA, capaz de convertir simples descripciones de productos en anuncios de video atractivos y altamente efectivos. Nuestra herramienta de creación de texto a video genera contenido atractivo optimizado para plataformas como anuncios en redes sociales, impulsando un mejor compromiso y ventas.

¿Qué tan rápido puede HeyGen generar videos de productos con calidad cinematográfica?

HeyGen acelera significativamente la producción de videos de productos con calidad cinematográfica con su flujo de trabajo de creación rápida. Utilizando un editor fácil de arrastrar y soltar y capacidades de edición en tiempo real, puedes crear videos de productos sofisticados en minutos, no en horas o días.

