Generador de vídeos de productos de comercio electrónico con AI: Aumenta las ventas con AI

Crea impresionantes vídeos de presentación de productos para lanzamientos rápidamente, aprovechando el Texto a vídeo desde guion para una generación de contenido eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo de presentación de producto de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing de minoristas en línea, presentando una demostración visual en alta definición de las características del producto con una voz en off sofisticada y calmada. Utiliza los "Avatares AI" de HeyGen para transmitir los puntos de venta clave, asegurando una experiencia de contenido personalizada que resuene con los clientes potenciales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de redes sociales de 60 segundos atractivo, adaptado para emprendedores de comercio electrónico que buscan aumentar el compromiso, con un enfoque narrativo en un tono amigable y relatable, acompañado de una pista musical ligera y popular. Incorpora los "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar la accesibilidad, demostrando efectivamente cómo el Video AI UGC puede captar el interés genuino de los clientes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de producto conciso de 15 segundos para especialistas en marketing digital que necesiten resaltar rápidamente aspectos llamativos, con cortes visualmente ricos y rápidos y superposiciones de texto audaces, respaldado por un jingle musical corto y enérgico. Aprovecha el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para optimizar la salida fotorrealista para varias plataformas, asegurando el máximo impacto en un corto período de tiempo.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funcionan los generadores de vídeos de productos de comercio electrónico con AI

Crea sin esfuerzo vídeos de presentación de productos impresionantes y personalizados para todas tus necesidades de marketing, desde lanzamientos de productos hasta anuncios en redes sociales.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza proporcionando los detalles de tu producto, o aprovecha los guiones generados automáticamente por AI para generar instantáneamente narrativas atractivas para tu vídeo.
2
Step 2
Elige tus visuales
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo y escenas para mostrar perfectamente las características y beneficios de tu producto.
3
Step 3
Añade elementos atractivos
Personaliza tu vídeo usando controles de marca para aplicar tu logo y colores de marca, asegurando un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta tu creación
Finaliza y descarga tu vídeo de alta calidad, optimizado para varias plataformas con opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Amplifica la confianza en el producto con historias de clientes

.

Desarrolla potentes vídeos impulsados por AI que presenten historias de éxito de clientes para construir confianza y resaltar el valor de tus productos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de productos para el comercio electrónico?

HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos de productos de comercio electrónico con AI, permitiendo un flujo de trabajo de creación rápida. Los usuarios pueden aprovechar los guiones generados automáticamente por AI y una amplia gama de plantillas de vídeo para producir rápidamente vídeos de presentación de productos atractivos que resuenen con los clientes.

¿Puede HeyGen crear vídeos de presentación de productos personalizados con Avatares AI?

Sí, HeyGen te permite generar contenido personalizado para tus vídeos de presentación de productos utilizando Avatares AI realistas. Esta capacidad asegura una salida fotorrealista, haciendo que tu contenido de vídeo sea más atractivo y adaptado a tu audiencia.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para anuncios en redes sociales?

HeyGen es un generador de vídeos AI efectivo que simplifica la producción de anuncios atractivos para redes sociales. Su flujo de trabajo de creación rápida y características fáciles de personalizar permiten la generación rápida de contenido de vídeo AI UGC, perfecto para varias plataformas sociales.

¿Qué tan personalizables son los vídeos de productos generados con HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote crear vídeos de productos cinematográficos adaptados a tu marca. Puedes adaptar fácilmente las plantillas de vídeo, incorporar tus controles de marca e integrar tus descripciones específicas de productos para un resultado final pulido.

