Creador de Vídeos de Cursos Digitales con IA para un Aprendizaje Rápido y Atractivo

Crea vídeos de formación profesional sin esfuerzo utilizando la funcionalidad inteligente de Texto a vídeo desde guion.

560/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing y creadores de contenido que necesitan escalar su producción de vídeos de manera eficiente. Emplea una estética visual moderna y elegante con una entrega de audio profesional y atractiva. Destaca los poderosos 'avatares de IA' de HeyGen, mostrando su realismo y versatilidad en varios escenarios, demostrando cómo la 'creación de vídeos con IA' puede ser innovadora y rentable para generar 'vídeos realistas' que capturen la atención del público sin necesidad de filmación tradicional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 30 segundos diseñado para formadores corporativos ocupados y diseñadores instruccionales que requieren entregas rápidas de contenido. El enfoque visual debe ser dinámico e informativo, con cortes rápidos y texto claro en pantalla, complementado por una voz autoritaria de IA. Enfatiza cómo la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen transforma el contenido escrito directamente en vídeos pulidos, mostrando cómo esta capacidad simplifica la 'producción de vídeos con IA' aprovechando el texto inicial para 'Storyboard' sin una preproducción extensa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo creativo de 50 segundos dirigido a aspirantes a YouTubers y gestores de redes sociales que buscan elevar la estética de su canal. El estilo visual debe ser enérgico y altamente atractivo, aprovechando un montaje diverso de visuales de alta calidad y música de fondo animada. Muestra cómo la extensa 'Biblioteca de medios/soporte de stock' de HeyGen permite a los usuarios encontrar e integrar rápidamente imágenes impresionantes, transformando ideas en bruto en contenido pulido con este poderoso 'generador de vídeos con IA', mejorando el proceso general de 'Edición de vídeo' para publicaciones dinámicas en redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Cursos Digitales con IA

Crea cursos digitales atractivos con IA sin esfuerzo. Transforma tu contenido en vídeos pulidos utilizando avatares realistas, escenas dinámicas y narraciones precisas, diseñados para un aprendizaje y desarrollo efectivos.

1
Step 1
Pega Tu Contenido del Curso
Transforma sin esfuerzo tu material de aprendizaje en guiones de vídeo. Pega tu texto directamente en el editor de IA para utilizar la capacidad de "Texto a vídeo desde guion".
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa biblioteca de "avatares de IA" para presentar tu contenido del curso, asegurando una presencia profesional y consistente en pantalla para tus lecciones digitales.
3
Step 3
Añade Narraciones de IA
Mejora tu vídeo con una "Generación de narraciones" de sonido natural, asegurando una narración clara y atractiva para todos tus módulos del curso.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Curso
Produce tu vídeo de curso digital terminado con varias opciones de "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones", haciéndolo listo para cualquier plataforma o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Utiliza vídeos potenciados por IA para simplificar temas intrincados, haciendo que el contenido educativo desafiante, como el de salud, sea accesible y más fácil de comprender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen permite a los usuarios producir contenido atractivo sin esfuerzo al aprovechar avanzados avatares de IA y la tecnología de "Texto a Vídeo", transformando guiones en vídeos realistas rápidamente para diversos proyectos creativos.

¿Puede HeyGen soportar vídeos de formación diversos?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables y capacidades de "Gráficos en Movimiento", lo que lo convierte en un "creador de cursos con IA" ideal para diversas necesidades de "aprendizaje y desarrollo" y "vídeos de formación".

¿Qué hace única a la IA generativa de HeyGen?

HeyGen utiliza una sofisticada "IA Generativa" para producir vídeos de alta calidad y "realistas" con auténticas "narraciones de IA", asegurando una experiencia de visualización profesional y cautivadora en todos los tipos de contenido.

¿Es HeyGen adecuado para la producción de vídeos profesional?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para la "producción de vídeos con IA" profesional, ofreciendo herramientas robustas de "Edición de Vídeo" y controles de marca para asegurar que tu contenido, desde marketing hasta comunicaciones internas, cumpla con altos estándares creativos y de calidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo