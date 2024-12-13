Generador de Campañas Digitales con IA: Crea Campañas al Instante

Optimiza tu estrategia de marketing y crea campañas personalizadas atractivas con una conversión fluida de texto a vídeo desde el guion.

Crea un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de campañas digitales con IA puede simplificar su marketing. El estilo visual y de audio debe ser optimista e inspirador, demostrando a un emprendedor usando sin esfuerzo la función de Texto a vídeo desde el guion para producir contenido publicitario convincente que genere resultados inmediatos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un escenario de 45 segundos para gerentes de marketing, ilustrando la eficiencia de un generador de campañas de marketing con IA en la creación de campañas personalizadas. El tono debe ser profesional y elegante, presentando un avatar de IA que ofrece información y estrategia de campaña, respaldado por una narrativa de audio sofisticada pero clara.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para profesionales del marketing, destacando el alcance global y la versatilidad de un generador de campañas de marketing que ofrece generaciones ilimitadas y soporta más de 40 idiomas. El estilo visual debe ser expansivo e innovador, complementado por una generación de voz en off enérgica que cautive a una audiencia diversa.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a emprendedores y freelancers, demostrando la facilidad de creación de contenido para alcanzar a su público objetivo. El estilo visual y de audio debe ser amigable y empoderador, mostrando cómo los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad para campañas de marketing personalizadas diseñadas para conectar y convertir.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Campañas Digitales con IA

Genera campañas de marketing innovadoras y basadas en datos con nuestra herramienta impulsada por IA. Define tu estrategia, crea contenido atractivo y optimiza para el éxito.

1
Step 1
Selecciona el Enfoque de tu Campaña
Comienza seleccionando el tipo de campaña y definiendo tu público objetivo para guiar eficazmente el proceso de generación de la IA.
2
Step 2
Crea Contenido Atractivo
Aprovecha el modelo avanzado de IA para generar copias de campañas de marketing de alta calidad para varios canales, acelerando tu creación de contenido.
3
Step 3
Aplica Personalizaciones
Aplica la voz única de tu marca y tus preferencias para personalizar aún más las campañas generadas, asegurando que se alineen perfectamente con tu estrategia de marketing.
4
Step 4
Exporta y Lanza
Exporta tus campañas digitales completas para marketing multicanal, listas para una integración fluida en tus plataformas preferidas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

Demuestra el éxito de los clientes con vídeos cautivadores de IA, aumentando la credibilidad y las conversiones en tus campañas de marketing.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de campañas de marketing con IA?

HeyGen es una herramienta avanzada impulsada por IA que actúa como un generador de campañas de marketing con IA, permitiendo una creación de contenido sin esfuerzo. Transforma guiones en vídeos atractivos con avatares de IA y voces en off realistas, simplificando significativamente tus campañas de marketing.

¿Puedo personalizar el contenido de vídeo para mi público objetivo específico con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen apoya campañas de marketing personalizadas ofreciendo una variedad de plantillas, escenas y controles de marca para que coincidan perfectamente con la voz de tu marca y resuenen con tu público objetivo. Puedes integrar fácilmente tus propios medios para un mensaje verdaderamente único.

¿Qué soporte de idiomas ofrece HeyGen para campañas de marketing globales?

HeyGen te ayuda a alcanzar una amplia audiencia para tus esfuerzos de marketing multicanal ya que soporta más de 40 idiomas. Este extenso soporte de idiomas asegura que tu mensaje se transmita efectivamente a través de generación de voz en off de alta calidad y subtítulos precisos en diversos demográficos.

¿Es HeyGen adecuado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing?

Sí, HeyGen está diseñado como una herramienta intuitiva impulsada por IA perfecta tanto para propietarios de pequeñas empresas como para gerentes de marketing. Simplifica la creación de contenido complejo, ayudando a los usuarios a implementar sus ideas de generador de estrategias de marketing de manera eficiente y producir campañas de marketing de calidad profesional sin habilidades técnicas extensas.

