Generador de Vídeos para Concesionarios con IA: Aumenta las Ventas de Coches Ahora

Crea impresionantes vídeos de marketing automovilístico rápidamente transformando texto a vídeo desde el guion, generando más clientes potenciales y compromiso para tu concesionario.

Imagina un vídeo de marketing automovilístico de 30 segundos anunciando un nuevo modelo de vehículo eléctrico, perfecto para jóvenes profesionales y entusiastas de la tecnología. El estilo visual sería moderno y enérgico, con cortes dinámicos y gráficos futuristas, complementado por una banda sonora motivadora y un mensaje claro y convincente entregado a través de una generación de voz en off precisa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Qué pasaría si pudieras desarrollar un vídeo informativo de 45 segundos para el concesionario, promocionando paquetes de servicio exclusivos de temporada para los propietarios de coches existentes dentro de la comunidad local? Adoptaría un estilo visual y auditivo amigable y confiable, con paletas de colores cálidos y música de fondo tranquila, utilizando avatares de IA para explicar los beneficios de manera clara y personal.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un recorrido inmersivo de 60 segundos impulsado por IA para un sedán de lujo de segunda mano de alta demanda, específicamente para compradores de coches en línea y compradores remotos que buscan inspecciones detalladas. Este vídeo debe presentar imágenes en alta definición que muestren cada ángulo y descripciones detalladas, todo generado de manera eficiente usando Texto a vídeo desde el guion para asegurar precisión y compromiso.
Prompt de Ejemplo 3
Para un impacto instantáneo en las redes sociales, crea un vídeo dinámico de 15 segundos destacando el testimonio de un cliente satisfecho reciente, dirigido a compradores potenciales que navegan por plataformas sociales. El vídeo debe tener un estilo visual y auditivo auténtico y atractivo, reminiscentes de imágenes reales de clientes, y ser ensamblado y marcado rápidamente usando las Plantillas y escenas de HeyGen para un despliegue rápido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos para Concesionarios con IA

Genera vídeos de marketing automovilístico atractivos rápida y eficientemente con herramientas impulsadas por IA, perfectas para promociones de concesionarios y ventas de coches.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla de Vídeo
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para vídeos de marketing automovilístico, dando a tu proyecto un punto de partida sólido.
2
Step 2
Pega Tu Guion y Marca
Pega tu guion en el editor e incorpora fácilmente el mensaje específico de tu concesionario y los controles de branding (logo, colores) para personalizar el vídeo.
3
Step 3
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para presentar tu mensaje, dando vida a tu vídeo de concesionario con una presencia profesional en pantalla.
4
Step 4
Exporta y Comparte Fácilmente
Renderiza tu vídeo final y expórtalo en varios formatos de aspecto, optimizado para tiempos de entrega rápidos y para compartir en todas tus plataformas de vídeos en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Testimonios de Clientes Auténticos

Produce vídeos de IA convincentes para mostrar historias de éxito genuinas de clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu concesionario.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para concesionarios con IA?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos para concesionarios con IA, permitiéndote crear vídeos de marketing automovilístico rápidamente. Puedes convertir Texto a vídeo desde el guion en contenido atractivo usando avatares de IA realistas, reduciendo significativamente el tiempo de producción y ofreciendo tiempos de entrega rápidos.

¿Puedo personalizar los vídeos de marketing automovilístico con la marca de mi concesionario usando HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona controles de Branding robustos (logo, colores) para ayudarte a personalizar vídeos para las necesidades de tu concesionario. Puedes aprovechar diversas plantillas de vídeo y añadir tus propios medios para asegurar que todos tus vídeos en redes sociales se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué tipos de vídeos de ventas de coches puedo producir con HeyGen para mi concesionario?

HeyGen te permite producir una amplia gama de vídeos de ventas de coches, incluyendo recorridos en vídeo impulsados por IA y contenido promocional. Con características como voz en off y soluciones de marketing de vídeo personalizables, puedes mostrar vehículos y promociones de manera efectiva.

¿Cómo mejoran las capacidades de IA de HeyGen la producción de vídeos para concesionarios?

HeyGen utiliza tecnología avanzada de vídeos con IA, incluyendo avatares de IA realistas y una potente funcionalidad de Texto a vídeo desde el guion. Esto permite la creación eficiente de contenido de vídeo de alta calidad para concesionarios, simplificando tareas complejas de producción de vídeo a través de una plataforma intuitiva.

