Entrega vídeos de concienciación sobre ciberseguridad atractivos. Involucra a tu equipo con avatares de IA realistas y simplifica toda tu formación en concienciación de seguridad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación profesional de 90 segundos para profesionales de TI y nuevos empleados, demostrando la efectividad de las formaciones interactivas de seguridad con IA. Este vídeo debe presentar avatares de IA realistas que ofrezcan contenido crucial de formación en concienciación de seguridad en un estilo visual corporativo moderno y limpio, destacando cómo los avatares de IA pueden personalizar las experiencias de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y trabajadores remotos sobre la prevención de ataques de ingeniería social. El estilo visual y de audio debe ser dinámico con escenas de corte rápido utilizando soporte de biblioteca de medios/stock diverso, acompañado de una voz en off confiada y autoritaria, ofreciendo consejos prácticos sobre ciberseguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo promocional conciso de 30 segundos dirigido a equipos de marketing y departamentos de RRHH, mostrando cómo lanzar rápidamente campañas de concienciación sobre ciberseguridad utilizando plantillas listas para el cumplimiento. El vídeo necesita un estilo visual brillante y enérgico con música de fondo animada, demostrando la facilidad de utilizar las plantillas y escenas de HeyGen para transmitir mensajes clave rápidamente.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Concienciación sobre Ciberseguridad con IA

Produce rápidamente vídeos profesionales de concienciación sobre ciberseguridad y formaciones interactivas de seguridad utilizando herramientas impulsadas por IA y generación de vídeo de extremo a extremo.

Crea tu Guion de Vídeo
Desarrolla contenido atractivo para tus vídeos de formación en concienciación sobre ciberseguridad. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion para transformar sin problemas tu texto preparado en escenas de vídeo dinámicas.
Selecciona un Avatar de IA
Mejora el impacto de tu mensaje eligiendo entre una diversa selección de avatares de IA. Estos presentadores profesionales entregarán tu guion, personalizando tu formación en concienciación de seguridad.
Añade Mejoras Visuales
Eleva tu contenido añadiendo elementos visuales como explicativos animados, escenas y branding. Utiliza la función de Plantillas y escenas para construir rápidamente un aspecto pulido para tu formación en concienciación de seguridad.
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu producción generando y exportando tu vídeo de alta calidad. Usa el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tus formaciones interactivas de seguridad con IA para diversas plataformas y audiencias.

Produce Vídeos Rápidos de Concienciación sobre Ciberseguridad

Genera rápidamente vídeos y clips de concienciación sobre ciberseguridad atractivos y de formato corto para una distribución efectiva y amplia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en concienciación sobre ciberseguridad?

HeyGen simplifica el proceso permitiendo a los usuarios transformar un "guion de vídeo" en "vídeos de formación en concienciación sobre ciberseguridad" atractivos utilizando "avatares de IA" y tecnología de "Texto a Vídeo". Esto permite una rápida "generación de vídeo de extremo a extremo" para campañas efectivas de "concienciación sobre ciberseguridad".

¿Puede HeyGen ayudar a crear formaciones interactivas de seguridad con IA y personalización de marca?

Sí, HeyGen permite la creación de "formaciones interactivas de seguridad con IA" utilizando "herramientas impulsadas por IA" y "plantillas listas para el cumplimiento". Puedes personalizar completamente estos vídeos con el logo y los colores de tu marca, asegurando "vídeos de ciberseguridad" consistentes para tu organización.

¿Qué tipos de amenazas cibernéticas se pueden cubrir utilizando el Creador de Vídeos de IA de HeyGen?

El "Creador de Vídeos de IA" de HeyGen es versátil para abordar diversas amenazas, incluyendo "estafas de phishing", tácticas de "ingeniería social" y prácticas generales de "ciberseguridad". Puedes producir "explicativos animados" claros para educar a tu audiencia de manera efectiva.

¿Con qué rapidez pueden las organizaciones desplegar campañas de concienciación sobre ciberseguridad con HeyGen?

HeyGen agiliza la producción de "vídeos de concienciación sobre ciberseguridad", permitiendo a las organizaciones generar y desplegar "campañas rápidas de concienciación sobre ciberseguridad" rápidamente. Sus capacidades de "Texto a Vídeo" y las "plantillas listas para el cumplimiento" pre-diseñadas reducen significativamente el tiempo de creación de vídeos.

