Creador de Vídeos de Incorporación de Clientes con AI: Simplifica los Viajes de Nuevos Usuarios

Genera rápidamente vídeos de incorporación impactantes para aumentar el compromiso y la retención de clientes, impulsado por la innovadora capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una guía de incorporación en vídeo personalizada de 60 segundos dirigida a usuarios existentes que necesitan tutoriales rápidos sobre funciones avanzadas del producto. Emplea una estética visual moderna y elegante con un tono directo y útil, generando el guion automáticamente a través de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para explicar funciones complejas de manera clara y concisa, mejorada con subtítulos precisos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 30 segundos dirigido a nuevos empleados, presentándoles un sistema interno crucial. Adopta un estilo visual profesional y estructurado con una narración fácil de seguir, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para presentar la información clave de manera eficiente, asegurando que estos vídeos de formación para empleados sean fácilmente comprensibles y consistentes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional dinámico de 40 segundos para empresas que buscan mejorar la experiencia de sus nuevas contrataciones con vídeos de incorporación virtual. Muestra una presentación visual inspiradora y de alta calidad, utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima en varias plataformas, demostrando cómo crear vídeos de bienvenida atractivos que cautiven a los nuevos miembros del equipo desde el primer día.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación de Clientes con AI

Crea vídeos de incorporación de clientes atractivos y personalizados sin esfuerzo usando AI, asegurando un viaje fluido e informativo para cada nuevo usuario.

1
Step 1
Crea tu Guion de Incorporación
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo de incorporación. Nuestra plataforma utiliza AI avanzada para convertir tu texto en vídeo, haciendo que la producción de guion a vídeo sea fluida.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu contenido. Estos presentadores digitales añaden un toque profesional y atractivo a tus vídeos de incorporación de clientes.
3
Step 3
Aplica la Identidad de tu Marca
Integra los elementos únicos de tu marca aplicando controles de marca personalizados. Esto asegura que tus vídeos de incorporación se alineen perfectamente con la apariencia y sensación de tu empresa, mejorando el reconocimiento de la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de incorporación de clientes personalizado esté completo, expórtalo fácilmente en el formato de aspecto deseado. Comparte tu vídeo de alta calidad en varias plataformas para educar y dar la bienvenida a nuevos clientes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Guías Rápidas de Vídeo Instructivo

Crea rápidamente clips de vídeo instructivos concisos y atractivos para aclarar características u ofrecer consejos rápidos, mejorando la experiencia de aprendizaje del cliente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de la incorporación en vídeo personalizada?

HeyGen te permite crear vídeos de bienvenida altamente atractivos aprovechando los avatares de AI y una vasta biblioteca de recursos creativos. Puedes personalizar fácilmente estos vídeos con los elementos específicos de tu marca para una experiencia de incorporación de clientes única.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para vídeos instructivos?

HeyGen proporciona una rica selección de plantillas de vídeo, personajes animados y una completa biblioteca de medios para ayudarte a producir vídeos instructivos profesionales. Puedes transformar contenido de texto en documentación de vídeo dinámica sin esfuerzo utilizando nuestra función de texto a vídeo desde guion.

¿Puedo personalizar mis vídeos de formación con la identidad visual de mi marca usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen cuenta con controles de marca robustos que te permiten integrar tus controles de marca personalizados, incluidos logotipos y colores, en todos tus vídeos de formación para empleados. Esto asegura una apariencia consistente y profesional en todo tu contenido.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos animados diversos para varias plataformas?

HeyGen ofrece una herramienta versátil de creación de vídeos con características como el redimensionamiento de relación de aspecto y diversas plantillas de vídeo, lo que facilita la generación de vídeos animados adecuados para plataformas como LinkedIn. Esto asegura que tu contenido esté optimizado e impactante dondequiera que se comparta.

