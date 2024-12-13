Generador de Vídeos de Incorporación de Clientes con AI para Trayectorias de Usuario Sin Fricciones
Crea experiencias de incorporación impactantes con avatares de AI para trayectorias de usuario personalizadas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos diseñado para gerentes de producto y equipos de éxito del cliente, ilustrando cómo explicar fácilmente características complejas del producto. La estética visual debe ser limpia y profesional, utilizando superposiciones de texto claras en pantalla y una voz en off calmada y autoritaria. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion para convertir sin problemas explicaciones escritas en un vídeo de incorporación al cliente atractivo, haciendo que los conceptos técnicos sean comprensibles para cualquier audiencia.
Imagina un vídeo promocional elegante de 60 segundos dirigido a equipos de marketing y clientes empresariales, demostrando la facilidad de mantener una marca consistente en todos los vídeos de incorporación al cliente impulsados por AI. El estilo visual debe ser moderno y sofisticado, presentando elementos de marca personalizados integrados sin problemas con metraje de archivo de alta calidad, acompañado de una partitura musical elegante y profesional. Utiliza plantillas y escenas personalizables para resaltar la rapidez con la que se puede producir contenido de marca, mostrando eficiencia e impacto.
Produce un vídeo educativo de 45 segundos específicamente para una base de clientes global, detallando una característica clave con soporte multilingüe. La presentación visual debe ser clara y accesible, incorporando animaciones simples y grabaciones de pantalla intuitivas, con la opción de diversas voces en off de AI. Aprovecha la generación de voces en off para ofrecer traducciones inmediatas, creando una biblioteca de vídeos tutoriales comprensiva que resuene con usuarios de todo el mundo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Interacción en la Incorporación de Clientes.
Mejora la retención y comprensión de nuevos clientes entregando vídeos de formación de incorporación dinámicos generados por AI.
Escala Programas de Incorporación de Clientes Globales.
Produce rápidamente tutoriales de incorporación extensos y multilingües para educar efectivamente a una base de clientes global y diversa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación de clientes con AI?
HeyGen actúa como un creador de vídeos de incorporación intuitivo con AI, permitiéndote generar vídeos de incorporación de clientes de alta calidad de manera eficiente. Nuestra plataforma de AI generativa transforma texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI realistas y voces en off profesionales de AI.
¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos de incorporación impulsados por AI usando HeyGen?
Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles creativos para tus vídeos de incorporación impulsados por AI. Puedes utilizar plantillas personalizables, seleccionar diversos avatares de AI y aplicar tus controles de marca específicos, incluidos logotipos y colores, para asegurar la consistencia de la marca.
¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar el proceso de producción de vídeos para equipos de éxito del cliente?
HeyGen agiliza la creación de vídeos para equipos de éxito del cliente al habilitar la funcionalidad de texto a vídeo desde guion. Nuestra plataforma también incluye subtítulos y leyendas automáticas, junto con herramientas esenciales de edición de vídeo, para producir eficientemente contenido de biblioteca de vídeos tutoriales pulido.
¿HeyGen admite la creación de vídeos de incorporación en varios idiomas?
Sí, HeyGen admite capacidades multilingües, permitiéndote crear vídeos de incorporación de clientes para una audiencia global. Puedes aprovechar nuestras voces en off de AI para transmitir tu mensaje de manera efectiva en varios idiomas, mejorando la accesibilidad y el alcance.