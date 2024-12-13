Generador de videos con IA para crear videos virales rápidamente

Genera videos completos a partir de texto en minutos, impulsado por nuestra avanzada capacidad de Texto a video desde guion.

Crea un reel viral dinámico de 30 segundos para creadores de contenido en redes sociales, mostrando cómo un generador de videos con IA puede transformar rápidamente un guion simple en un video atractivo y de ritmo rápido con música animada y efectos visuales brillantes. Destaca la capacidad de HeyGen de "Texto a video desde guion" para enfatizar la facilidad de creación de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un corto cinematográfico de 45 segundos dirigido a educadores y profesionales del e-learning, con un avatar de IA pulido explicando un concepto científico complejo. El estilo visual y de audio debe ser limpio, profesional e informativo, utilizando transiciones suaves y una voz en off calmada y autoritaria, aprovechando la función de "Avatares de IA" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video peculiar de 20 segundos para TikTok para constructores de marca personal y creadores de memes, centrado en una parodia humorística con un personaje animado estilizado y audio de tendencia. El estilo visual debe ser de cortes rápidos y audaz, enfatizando la "Generación de voz en off" de HeyGen para dar vida a la personalidad del personaje.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video convincente de 60 segundos para comercializadores y emprendedores que promueva un nuevo producto, demostrando cómo se pueden crear videos dinámicos y expresivos sin esfuerzo. El estilo visual y de audio debe ser persuasivo, profesional e incluir metraje de alta calidad, utilizando las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para entregar un resultado final pulido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Generador de Videos con IA

Desata tu creatividad y produce videos dinámicos y expresivos sin esfuerzo con nuestro Generador de Videos con IA, transformando tus ideas en historias visuales atractivas.

1
Step 1
Crea tu Contenido Inicial
Comienza introduciendo tu guion para aprovechar el generador de texto a video o sube fotos existentes para formar la base de tu proyecto de video.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Audio
Mejora tu narrativa eligiendo de una diversa biblioteca de medios o generando voces en off personalizadas, añadiendo profundidad y personalidad a tu video.
3
Step 3
Aplica Mejoras Personalizadas
Utiliza nuestra experiencia de edición intuitiva para personalizar escenas, añadir efectos especiales y ajustar transiciones, asegurando que tu video capte la atención.
4
Step 4
Exporta tu Obra Maestra
Genera tu video terminado con facilidad y expórtalo en formato HD de alta calidad, listo para compartir como reels virales o cortos cinematográficos en diversas plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producción de Anuncios de Alto Impacto

.

Crea anuncios de video de alto impacto rápidamente para mejorar el rendimiento de las campañas y las conversiones.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de videos con IA para contenido dinámico?

HeyGen empodera a los creadores para producir videos dinámicos y expresivos sin esfuerzo. Como un avanzado generador de videos con IA, transforma texto y fotos en historias visuales atractivas, perfectas para diversas plataformas.

¿HeyGen admite animación de personajes y visuales completamente animados?

Sí, HeyGen es un creador de videos con IA que permite a los usuarios generar personajes y visuales completamente animados y emocionalmente ricos. Esta capacidad permite dar vida a las historias con animación de personajes convincente.

¿Qué tipos de contenido de video creativo puedo producir con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de contenido de video creativo, desde reels virales y cortos cinematográficos para redes sociales como TikTok hasta explicaciones educativas completas. Funciona como un generador de videos con IA versátil para diversas necesidades.

¿Es HeyGen adecuado para crear videos sin amplias habilidades de diseño o animación?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un creador de videos con IA intuitivo, que no requiere habilidades previas de diseño o animación. Su interfaz fácil de usar proporciona una experiencia de edición intuitiva, permitiendo a cualquiera producir contenido de alta calidad.

