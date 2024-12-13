Creador de Vídeos Promocionales con IA: Vídeos Instantáneos y Sorprendentes

Genera fácilmente vídeos promocionales personalizados con nuestro creador de vídeos promocionales con IA utilizando plantillas y escenas intuitivas para un impacto instantáneo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo demo dinámico de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido que buscan mejorar su presencia en redes sociales. Este vídeo debe presentar un estilo visual brillante y enérgico con cortes rápidos y música alegre libre de derechos, demostrando la facilidad de generar vídeos promocionales impresionantes. El mensaje central gira en torno a aprovechar los diversos "Avatares de IA" de HeyGen para dar vida a los guiones al instante, haciendo que la producción de vídeo avanzada sea accesible y rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para formadores corporativos y desarrolladores de e-learning, detallando el proceso de producción de contenido educativo atractivo. El estilo visual y de audio debe ser limpio, profesional y altamente informativo, con un enfoque en grabaciones de pantalla y voces en off que suenan humanas. El vídeo enfatiza cómo la precisa herramienta de "Generación de voz en off" de HeyGen, combinada con su intuitivo editor de vídeo con IA, simplifica la creación de módulos de formación de alta calidad sin necesidad de equipos de estudio costosos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de exhibición vibrante de 45 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico y comercializadores de productos que buscan crear vídeos de productos impactantes. La estética visual debe ser rica y vanguardista, con diversas tomas de productos y música de fondo contemporánea. Este prompt destaca cómo las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen permiten a los usuarios personalizar y marcar rápidamente vídeos promocionales, permitiendo un despliegue rápido de contenido en varias plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales con IA

Crea vídeos promocionales atractivos sin esfuerzo con herramientas impulsadas por IA. Genera anuncios de vídeo sorprendentes y contenido para redes sociales de manera eficiente.

Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu texto. Nuestras herramientas impulsadas por IA convierten instantáneamente tus palabras en escenas dinámicas, formando la base de tu vídeo.
Elige una Plantilla
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales. Estos diseños predefinidos proporcionan un punto de partida pulido para tu proyecto.
Aplica tu Branding
Asegúrate de que tu vídeo sea distintivamente tuyo utilizando nuestros controles de branding. Aplica fácilmente tu logotipo, colores de marca y fuentes para crear un aspecto personalizado para tu marca.
Genera y Exporta
Con todo listo, genera instantáneamente tu vídeo. Exporta tu creación de alta calidad con varias opciones de relación de aspecto, lista para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Éxito del Cliente y el Valor del Producto

Produce fácilmente vídeos de IA atractivos que destaquen historias de éxito de clientes y demuestren el valor del producto de manera efectiva para clientes potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales?

El editor de vídeo con IA de HeyGen ofrece una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, facilitando la producción de vídeos promocionales de alta calidad. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo y herramientas impulsadas por IA para la generación instantánea de vídeos con un control creativo significativo.

¿Puede HeyGen crear contenido promocional impulsado por IA a partir de texto?

Absolutamente. Como un avanzado creador de vídeos promocionales con IA, HeyGen te permite transformar texto directamente en vídeos atractivos utilizando avatares de IA realistas y voces en off que suenan humanas. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion agiliza la producción de contenido de manera eficiente.

¿Qué opciones de branding están disponibles para mis vídeos promocionales?

HeyGen te permite crear vídeos promocionales personalizados para tu marca con controles de branding completos, incluyendo logotipos y colores. Esto asegura que tus anuncios de vídeo y vídeos de productos estén perfectamente alineados con la identidad de tu empresa en todas las plataformas, como las redes sociales.

¿Es HeyGen un editor en línea y qué características de medios ofrece?

Sí, HeyGen es un potente editor en línea que ofrece una rica biblioteca de medios y soporte de stock para mejorar tus vídeos promocionales. Puedes añadir fácilmente subtítulos/captions y utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto para varias plataformas, asegurando que tu contenido siempre luzca profesional.

