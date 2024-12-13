Generador de Vídeos Creativos con IA: Transforma Texto en Imágenes

Genera impresionantes vídeos explicativos y de marketing en 4K desde tu guion, impulsados por una avanzada generación de voz en off.

Imagina un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a creadores de contenido emergentes y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de vídeos creativos con IA hace que la producción sea sencilla. El estilo visual debe ser animado y moderno, con gráficos en movimiento dinámicos, complementado por una voz en off enérgica. Destaca la función 'Texto a vídeo desde guion', demostrando lo fácil que es transformar ideas en contenido atractivo, probando que es increíblemente fácil de usar.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo de marketing de 45 segundos para profesionales del marketing y emprendedores individuales, enfatizando el poder de los vídeos de alta calidad generados por IA para campañas. El estilo visual y de audio debe ser profesional y persuasivo, presentando un avatar de IA confiado que exponga los beneficios clave. Muestra la utilidad combinada de 'Avatares de IA' y 'Generación de voz en off' para entregar vídeos de marketing convincentes sin configuraciones de estudio complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo conciso de 60 segundos diseñado para educadores y gestores de productos que buscan aclarar temas complejos. Emplea un estilo de animación limpio e ilustrativo con una voz en off clara, autoritaria pero atractiva. Este vídeo debe aprovechar 'Plantillas y escenas' para estructurar el contenido lógicamente y usar 'Subtítulos/captions' para mejorar la accesibilidad, ofreciendo a los usuarios un control creativo sin precedentes sobre sus narrativas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un anuncio de 20 segundos para redes sociales dirigido a influencers y constructores de marcas que buscan aumentar su presencia en línea. El estilo visual debe ser rápido y moderno, utilizando cortes dinámicos y música de fondo popular, acompañado de una voz en off juvenil y entusiasta. Enfatiza cómo el 'Soporte de biblioteca de medios/stock' y 'Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto' de HeyGen empoderan a los creadores para generar rápidamente contenido de generador de vídeo con IA de alto impacto optimizado para cualquier plataforma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Creativos con IA

Transforma tus ideas en vídeos profesionales y de alta calidad sin esfuerzo con nuestro intuitivo generador de vídeos creativos con IA, diseñado para velocidad e impacto creativo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra plataforma convierte automáticamente tus "indicaciones de texto" en escenas de vídeo iniciales, agilizando tu flujo de trabajo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar
Elige entre una diversa colección de "avatares de IA" realistas para representar tu marca y transmitir tu mensaje con expresiones atractivas, dándote "control creativo".
3
Step 3
Mejora con Audio
Eleva el impacto de tu vídeo añadiendo audio enriquecido. Utiliza nuestra función de "Generación de voz en off" para narrar tu guion, mejorando la experiencia general de "edición de vídeo".
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Genera tu vídeo completo, eligiendo la opción ideal de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto", y descarga tus impresionantes "vídeos de alta calidad generados por IA" listos para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en dinámicos y atractivos vídeos de IA que generan confianza y demuestran valor a clientes potenciales, mejorando la credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como un generador de vídeos creativos con IA para producir contenido de alta calidad?

HeyGen empodera a los usuarios con un avanzado generador de vídeos creativos con IA, transformando indicaciones de texto y guiones en vídeos impresionantes y de alta calidad. Mantienes el control creativo total, eligiendo entre diversos avatares de IA y voces en off naturales para transmitir perfectamente tu mensaje.

¿Es fácil crear un vídeo de texto a vídeo con IA usando la plataforma de HeyGen?

Sí, HeyGen hace que la creación de vídeos de texto a vídeo con IA sea notablemente fácil y eficiente. Simplemente introduce tu guion, selecciona un avatar de IA, y HeyGen genera tu vídeo profesional, simplificando significativamente tu producción de contenido.

¿Puede HeyGen ayudarme a generar vídeos de marketing profesionales y vídeos explicativos?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos con IA ideal para crear vídeos de marketing convincentes y vídeos explicativos. Con una amplia gama de plantillas y controles de marca robustos, puedes producir rápidamente contenido pulido optimizado para redes sociales y varias plataformas.

¿Qué nivel de control creativo y resolución ofrece HeyGen para la edición de vídeos?

HeyGen proporciona un extenso control creativo para tus proyectos de vídeo, incluyendo soporte para exportaciones en resolución 4K para asegurar una calidad impecable. Nuestro editor de vídeo con IA te permite ajustar cada detalle, desde las expresiones del avatar hasta los elementos de fondo, para un resultado verdaderamente profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo