Generador de Promos de Cursos con IA: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Produce sin esfuerzo promociones de cursos de alta calidad transformando guiones en vídeos cautivadores con texto a vídeo.

Produce un vídeo promocional de 30 segundos para creadores de cursos y profesionales del marketing, demostrando cómo generar rápidamente un vídeo de "generador de promos de cursos con IA". El estilo visual debe ser animado y dinámico, con gráficos modernos y una voz en off de IA segura, aprovechando las funciones de "Texto a vídeo desde guion" y "Avatares de IA" de HeyGen para simplificar el proceso de creación de vídeos atractivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a educadores y desarrolladores de e-learning, ilustrando el flujo de trabajo sin fisuras de la "creación de cursos online" usando HeyGen. El vídeo debe adoptar una estética limpia y profesional con generación de voz en off clara y autoritaria, destacando cómo las plantillas y escenas agilizan el desarrollo de contenido de formación de alta calidad, mostrando la plataforma intuitiva de HeyGen como un "generador de vídeos con IA".
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un explicativo de 60 segundos atractivo para propietarios de pequeñas empresas y departamentos de RRHH, mostrando a HeyGen como el "Creador de Cursos con IA" definitivo para "cursos interactivos". El estilo visual y de audio debe ser cálido y persuasivo, combinando soporte de biblioteca de medios/stock diverso con avatares de IA expresivos, junto con subtítulos/captions claros para resaltar los beneficios clave y simplificar ideas complejas, haciendo el desarrollo de cursos accesible para todos.
Prompt de Ejemplo 3
Muestra cómo transformar un "guion de vídeo" en una joya de "Creador de vídeos promocionales" en un tutorial rápido de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing de contenido e instructores de cursos individuales. El vídeo debe presentar visuales rápidos y llamativos, música de fondo enérgica y una voz de IA concisa y entusiasta, enfatizando las funciones de "Texto a vídeo desde guion" y "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" de HeyGen para un despliegue rápido y multiplataforma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Promos de Cursos con IA

Crea rápidamente vídeos promocionales atractivos para tus cursos online con IA, diseñados para captar la atención y aumentar las inscripciones.

1
Step 1
Crea el Esquema de tu Promo
Introduce el mensaje central y los beneficios de tu curso. Nuestra IA te ayuda a redactar un "Esquema del Curso" completo para asegurar que tu promo cubra todos los puntos esenciales, aprovechando la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen.
2
Step 2
Selecciona un Portavoz de IA
Elige entre una diversa biblioteca de presentadores virtuales. Aprovecha el "generador de Avatares de IA" para encontrar la personalidad perfecta en pantalla para el anuncio de tu curso, utilizando los "Avatares de IA" de HeyGen.
3
Step 3
Añade Visuales y Voz
Incorpora visuales atractivos y elementos de fondo. Genera audio claro y profesional para tu promo usando "voces en off de IA", impulsadas por las capacidades de "Generación de voces en off" de HeyGen.
4
Step 4
Exporta tu Promo de Curso
Revisa tu vídeo promocional completo y realiza los ajustes finales necesarios. Nuestra plataforma produce entonces "vídeos atractivos" de alta calidad, listos para ser compartidos, optimizados a través de las funciones de "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" de HeyGen.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Amplía el Alcance de tus Cursos Online

.

Produce eficientemente más contenido de vídeo con IA para tus cursos, ampliando tu alcance y atrayendo a una audiencia global de estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos con IA para la creación de cursos online?

HeyGen simplifica la creación de vídeos atractivos para la promoción de cursos online y contenido de e-learning. Aprovecha las potentes capacidades del generador de vídeos con IA para transformar tus guiones de vídeo en contenido de curso profesional y de alta calidad de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de cursos de formación atractivos?

Absolutamente. HeyGen actúa como un Creador de Cursos con IA, permitiéndote producir cursos de formación dinámicos con facilidad. Utiliza nuestras diversas plantillas de vídeos de formación y voces en off de IA para construir contenido de vídeo atractivo que cautive a tus alumnos.

¿Qué tipo de avatares de IA puedo usar para mejorar mis promociones de cursos?

HeyGen ofrece una amplia selección de opciones de generador de Avatares de IA realistas, permitiéndote presentar vídeos de portavoces humanos para la promoción de tus cursos. Integra la identidad única de tu marca con controles de personalización para asegurar un aspecto consistente y profesional.

¿Cómo puede HeyGen transformar mis guiones de vídeo escritos en vídeos atractivos?

La innovadora plataforma de HeyGen convierte tus guiones de vídeo escritos en vídeos atractivos con avatares de IA realistas y escenas dinámicas. Esta capacidad te permite crear contenido de e-learning de alta calidad y materiales efectivos de promoción de cursos a partir de texto.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo