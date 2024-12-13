Produce un vídeo promocional de 30 segundos para creadores de cursos y profesionales del marketing, demostrando cómo generar rápidamente un vídeo de "generador de promos de cursos con IA". El estilo visual debe ser animado y dinámico, con gráficos modernos y una voz en off de IA segura, aprovechando las funciones de "Texto a vídeo desde guion" y "Avatares de IA" de HeyGen para simplificar el proceso de creación de vídeos atractivos.

Generar Vídeo