Produce un vídeo corporativo vibrante de 30 segundos dirigido a equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de vídeos corporativos con IA simplifica la creación de contenido. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, con transiciones dinámicas, acompañado de una pista musical animada y una locución clara, enfatizando la poderosa capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para dar vida a las ideas sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de redes sociales de 45 segundos dirigido a gestores de redes sociales y creadores de contenido, destacando la facilidad de crear vídeos impactantes para redes sociales usando un creador de vídeos con IA. Emplea una estética visual dinámica y moderna con colores brillantes y cortes rápidos, acompañado de música de fondo contemporánea y una locución entusiasta, demostrando cómo las Plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto potencian la flexibilidad creativa.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para departamentos de recursos humanos y formadores corporativos, ilustrando los beneficios de una plataforma de vídeo con IA para generar contenido de formación en varios idiomas. El estilo visual debe ser limpio e informativo, utilizando un tono amigable y accesible con música de fondo tranquila y una locución profesional, utilizando la generación de locuciones y Subtítulos/captions de HeyGen para un alcance global y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo de producto innovador de 30 segundos para comercializadores de productos y emprendedores, demostrando el control creativo posible con un generador de texto a vídeo con IA. Este vídeo debe presentar un diseño visual elegante y futurista con gráficos en movimiento sofisticados y una banda sonora electrónica, acompañado de una locución precisa, haciendo uso prominente de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y avatares de IA para personalizar el mensaje.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Corporativos con IA

Transforma rápidamente texto en vídeos corporativos atractivos con herramientas impulsadas por IA, agilizando tu proceso de creación de contenido desde el guion hasta la pantalla.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de vídeo, y nuestro generador de texto a vídeo con IA lo analizará para prepararlo para la transformación visual.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca, asegurando una presencia profesional y consistente en pantalla.
3
Step 3
Añade Visuales y Locuciones
Mejora tu vídeo añadiendo visuales de fondo de nuestra biblioteca de medios y generando locuciones realistas en varios idiomas para que coincidan con tu guion.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo con herramientas precisas de edición de vídeo y expórtalo en el aspecto de relación deseado, listo para su distribución en todas las plataformas.

Casos de Uso

Muestra el Éxito del Cliente

Muestra efectivamente historias de éxito de clientes con vídeos de IA atractivos, mejorando la credibilidad y apoyando los esfuerzos de habilitación de ventas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo empodera HeyGen el control creativo en la producción de vídeos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos con IA que proporciona un extenso control creativo para los usuarios. Puedes aprovechar avatares de IA, diversas locuciones y plantillas impulsadas por IA para producir vídeos animados profesionales con facilidad. Esta plataforma agiliza el proceso creativo desde el guion hasta el vídeo final.

¿Puede HeyGen transformar texto en vídeos atractivos?

Absolutamente, HeyGen sobresale como un generador de texto a vídeo con IA, permitiéndote convertir guiones en vídeos dinámicos. Esta función es perfecta para generar rápidamente contenido de formación, vídeos para redes sociales o materiales de habilitación de ventas sin herramientas de edición de vídeo complejas.

¿Qué tipo de avatares de IA están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA realistas que puedes personalizar para representar tu marca o mensaje. Estos avatares de IA están integrados sin problemas con locuciones y soporte multilingüe, mejorando el impacto de tus vídeos corporativos.

¿Para qué propósitos puedo usar la plataforma de vídeo con IA de HeyGen?

La plataforma de vídeo con IA de HeyGen es altamente versátil, sirviendo como un generador de vídeos corporativos con IA ideal para diversas necesidades, incluyendo formación de empleados, habilitación de ventas y campañas de marketing. Sus capacidades impulsadas por IA simplifican la creación de contenido de vídeo de calidad profesional para diversas aplicaciones.

