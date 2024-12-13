Desbloquea una mensajería sin esfuerzo para tu marca con este vídeo de 30 segundos dirigido a gerentes de marketing y creadores de contenido. Mostrando una estética limpia y profesional con una voz en off animada, el vídeo demuestra cómo un generador de mensajes corporativos con IA ayuda a mantener una voz de marca coherente en todas las comunicaciones, permitiendo a los usuarios componer mensajes efectivos rápidamente utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Generar Vídeo