Creador de Vídeos de Anuncios Corporativos AI: Vídeos Profesionales al Instante
Transforma tus guiones en vídeos profesionales atractivos al instante. Nuestra función de texto a vídeo facilita los anuncios corporativos para equipos globales.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de marketing de 60 segundos dirigido a clientes potenciales para mostrar una nueva característica del producto. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, incorporando metraje de archivo vibrante y texto en pantalla para resaltar los beneficios clave, acompañado de una banda sonora moderna y animada. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar eficientemente la narrativa, transformando tu mensaje de marketing en una producción de creador de vídeos AI que capte la atención.
Produce un vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos para jefes de departamento, anunciando una próxima iniciativa a nivel de empresa. Este vídeo de anuncio corporativo de AI debe mantener una estética visual elegante y sofisticada, utilizando plantillas prediseñadas para transmitir rápidamente información compleja con una voz en off profesional. Enfócate en usar las Plantillas y escenas de HeyGen para asegurar la consistencia de la marca y una rápida ejecución, haciendo de esto una pieza de comunicación impactante.
Desarrolla un anuncio de 45 segundos para redes sociales dirigido a una audiencia global, celebrando un hito de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual inclusivo y vibrante, incorporando medios de archivo diversos y subtítulos claros para asegurar la accesibilidad. Emplea la función de Subtítulos/captions de HeyGen para localizar efectivamente el mensaje en múltiples regiones, asegurando que tus vídeos profesionales resuenen ampliamente y comuniquen claramente el logro.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora los Vídeos de Formación Interna.
Utiliza AI para crear vídeos de formación atractivos, aumentando la participación de los empleados y la retención de conocimientos para anuncios internos y desarrollo.
Iniciativas Globales de Aprendizaje Corporativo.
Desarrolla y despliega rápidamente más cursos educativos con vídeo AI, asegurando un aprendizaje consistente y accesible para una fuerza laboral global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales con AI?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos profesionales sin esfuerzo utilizando AI avanzada. Nuestra plataforma aprovecha los avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo, transformando tus guiones en contenido visual atractivo de manera rápida y eficiente para diversas necesidades como vídeos de marketing o anuncios corporativos.
¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para el branding?
HeyGen proporciona amplios controles de branding, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y utilizar plantillas personalizables para asegurar que cada vídeo refleje tu identidad de marca única. También puedes mejorar tus vídeos profesionales usando nuestra biblioteca de medios y metraje de archivo.
¿Puede HeyGen soportar la localización de vídeos para audiencias globales?
Absolutamente. HeyGen soporta la localización con capacidades multilingües, ofreciendo generación de voz en off en más de 140 idiomas. Esta característica, combinada con subtítulos automáticos y texto a vídeo desde guion, facilita la producción de vídeos de formación o marketing para una audiencia global diversa.
¿Cómo puede el creador de vídeos AI de HeyGen mejorar la colaboración en equipo?
HeyGen optimiza la colaboración en equipo proporcionando un creador de vídeos AI intuitivo donde múltiples usuarios pueden contribuir a los proyectos. Nuestra plataforma, con agentes de vídeo AI, permite una producción de vídeos eficiente y fácil de compartir, siendo ideal para comunicaciones internas, anuncios en redes sociales o cualquier producción de vídeo en equipo.