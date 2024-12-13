Creador de Vídeos de Anuncios Corporativos AI: Vídeos Profesionales al Instante

Transforma tus guiones en vídeos profesionales atractivos al instante. Nuestra función de texto a vídeo facilita los anuncios corporativos para equipos globales.

500/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de marketing de 60 segundos dirigido a clientes potenciales para mostrar una nueva característica del producto. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, incorporando metraje de archivo vibrante y texto en pantalla para resaltar los beneficios clave, acompañado de una banda sonora moderna y animada. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar eficientemente la narrativa, transformando tu mensaje de marketing en una producción de creador de vídeos AI que capte la atención.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos para jefes de departamento, anunciando una próxima iniciativa a nivel de empresa. Este vídeo de anuncio corporativo de AI debe mantener una estética visual elegante y sofisticada, utilizando plantillas prediseñadas para transmitir rápidamente información compleja con una voz en off profesional. Enfócate en usar las Plantillas y escenas de HeyGen para asegurar la consistencia de la marca y una rápida ejecución, haciendo de esto una pieza de comunicación impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio de 45 segundos para redes sociales dirigido a una audiencia global, celebrando un hito de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual inclusivo y vibrante, incorporando medios de archivo diversos y subtítulos claros para asegurar la accesibilidad. Emplea la función de Subtítulos/captions de HeyGen para localizar efectivamente el mensaje en múltiples regiones, asegurando que tus vídeos profesionales resuenen ampliamente y comuniquen claramente el logro.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios Corporativos AI

Crea vídeos de anuncios corporativos profesionales sin esfuerzo con avatares AI, contenido de marca y opciones de exportación versátiles para un impacto máximo.

1
Step 1
Crea Tu Anuncio
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas profesionales diseñadas para anuncios corporativos, asegurando un aspecto pulido y consistente.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar tu marca, entregando tu mensaje con claridad y una presencia profesional.
3
Step 3
Añade Elementos de Branding
Integra los controles de branding de tu empresa, incluyendo logos y colores, para reforzar tu identidad de marca a lo largo del vídeo de anuncio.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Optimiza tu vídeo para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y opciones de exportación, asegurando que tu anuncio llegue perfectamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Mensajes Corporativos Inspiradores

.

Crea vídeos motivacionales convincentes con AI para fomentar una cultura empresarial positiva y comunicar efectivamente anuncios inspiradores a todos los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales con AI?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos profesionales sin esfuerzo utilizando AI avanzada. Nuestra plataforma aprovecha los avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo, transformando tus guiones en contenido visual atractivo de manera rápida y eficiente para diversas necesidades como vídeos de marketing o anuncios corporativos.

¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para el branding?

HeyGen proporciona amplios controles de branding, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y utilizar plantillas personalizables para asegurar que cada vídeo refleje tu identidad de marca única. También puedes mejorar tus vídeos profesionales usando nuestra biblioteca de medios y metraje de archivo.

¿Puede HeyGen soportar la localización de vídeos para audiencias globales?

Absolutamente. HeyGen soporta la localización con capacidades multilingües, ofreciendo generación de voz en off en más de 140 idiomas. Esta característica, combinada con subtítulos automáticos y texto a vídeo desde guion, facilita la producción de vídeos de formación o marketing para una audiencia global diversa.

¿Cómo puede el creador de vídeos AI de HeyGen mejorar la colaboración en equipo?

HeyGen optimiza la colaboración en equipo proporcionando un creador de vídeos AI intuitivo donde múltiples usuarios pueden contribuir a los proyectos. Nuestra plataforma, con agentes de vídeo AI, permite una producción de vídeos eficiente y fácil de compartir, siendo ideal para comunicaciones internas, anuncios en redes sociales o cualquier producción de vídeo en equipo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo