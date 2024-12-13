Tu Generador de Vídeos de Anuncios Corporativos AI para Impacto

Transforma texto simple en vídeos corporativos atractivos usando avanzadas capacidades de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo técnico de 90 segundos para desarrolladores y arquitectos de soluciones TI, ilustrando la eficiencia de convertir documentación compleja en vídeos atractivos usando las capacidades de texto a vídeo y guion a vídeo de HeyGen. El vídeo debe tener una estética visual moderna y elegante, incorporando diagramas técnicos y un audio calmado e informativo, mejorado con subtítulos precisos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 2 minutos dirigido a especialistas en integración empresarial, detallando cómo una plataforma de vídeo AI como HeyGen puede integrarse sin problemas a través de API para la generación automatizada de contenido. Emplea un estilo visual explicativo con fragmentos de código en pantalla y una voz profesional, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar los ejemplos visuales y demostrando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de actualización de producto de 45 segundos para gerentes de producto y líderes de soporte técnico, mostrando nuevas características usando los diversos avatares de AI de HeyGen y plantillas y escenas pre-diseñadas. El vídeo debe mantener un estilo visual atractivo y directo con un audio animado pero claro, enfatizando la rápida creación de contenido para comunicaciones internas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Anuncios Corporativos AI

Transforma tus mensajes corporativos en vídeos profesionales y atractivos sin esfuerzo con AI, asegurando una comunicación clara y consistencia de marca en todas las plataformas.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de anuncio corporativo en el editor. La capacidad de texto a vídeo desde guion transforma instantáneamente tu texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige Tu Avatar y Voz
Personaliza tu anuncio seleccionando entre una amplia gama de avatares AI para representar tu mensaje. Combínalo con una voz en off profesional para mayor impacto.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Integra tus activos de marca, como logotipos y colores de marca, y mejora tu vídeo con visuales relevantes o escenas de fondo para que coincidan con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Genera y Exporta
Revisa tu vídeo, luego genera el anuncio corporativo final de alta calidad. Optimiza para varias plataformas con opciones de cambio de tamaño de aspecto y exportación.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Mensajes Corporativos Inspiradores

Inspira y motiva a audiencias internas y externas transformando anuncios corporativos en vídeos motivacionales y atractivos generados por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la edición de vídeos para empresas?

HeyGen actúa como una avanzada plataforma de vídeo AI y editor de vídeo AI, simplificando el proceso de creación al transformar guiones en vídeos. Puedes generar vídeos profesionales a partir de texto simple de manera sencilla, convirtiéndose en un eficiente generador de vídeos de anuncios corporativos AI para diversas necesidades empresariales.

¿Qué tipo de avatares AI puedo usar con HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia gama de avatares AI de alta calidad que se pueden personalizar para adaptarse a tu marca. Estos avatares AI se integran perfectamente con nuestro generador de vídeos AI para ofrecer presentaciones atractivas y realistas para cualquier contenido.

¿Puede HeyGen incorporar mis activos de marca en los vídeos?

Por supuesto. HeyGen ofrece controles de marca robustos que te permiten integrar sin problemas tus activos de marca, como logotipos y colores de marca, en tus vídeos. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con tu identidad corporativa.

¿HeyGen ofrece características para la localización internacional de vídeos?

Sí, HeyGen soporta características de localización completas para llegar a una audiencia global. Puedes generar vídeos con diversas voces en off e incluir automáticamente subtítulos, haciendo que tu contenido sea accesible y atractivo en todo el mundo.

