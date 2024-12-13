Tu Generador de Vídeos de Anuncios Corporativos AI para Impacto
Transforma texto simple en vídeos corporativos atractivos usando avanzadas capacidades de texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo técnico de 90 segundos para desarrolladores y arquitectos de soluciones TI, ilustrando la eficiencia de convertir documentación compleja en vídeos atractivos usando las capacidades de texto a vídeo y guion a vídeo de HeyGen. El vídeo debe tener una estética visual moderna y elegante, incorporando diagramas técnicos y un audio calmado e informativo, mejorado con subtítulos precisos.
Produce un vídeo instructivo de 2 minutos dirigido a especialistas en integración empresarial, detallando cómo una plataforma de vídeo AI como HeyGen puede integrarse sin problemas a través de API para la generación automatizada de contenido. Emplea un estilo visual explicativo con fragmentos de código en pantalla y una voz profesional, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar los ejemplos visuales y demostrando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Diseña un anuncio de actualización de producto de 45 segundos para gerentes de producto y líderes de soporte técnico, mostrando nuevas características usando los diversos avatares de AI de HeyGen y plantillas y escenas pre-diseñadas. El vídeo debe mantener un estilo visual atractivo y directo con un audio animado pero claro, enfatizando la rápida creación de contenido para comunicaciones internas.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación Corporativa.
Aumenta el compromiso y la retención de los empleados transformando anuncios corporativos complejos y materiales de formación en vídeos dinámicos generados por AI.
Optimiza la Comunicación en Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos cortos y atractivos a partir de anuncios corporativos para una difusión efectiva en plataformas de redes sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la edición de vídeos para empresas?
HeyGen actúa como una avanzada plataforma de vídeo AI y editor de vídeo AI, simplificando el proceso de creación al transformar guiones en vídeos. Puedes generar vídeos profesionales a partir de texto simple de manera sencilla, convirtiéndose en un eficiente generador de vídeos de anuncios corporativos AI para diversas necesidades empresariales.
¿Qué tipo de avatares AI puedo usar con HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia gama de avatares AI de alta calidad que se pueden personalizar para adaptarse a tu marca. Estos avatares AI se integran perfectamente con nuestro generador de vídeos AI para ofrecer presentaciones atractivas y realistas para cualquier contenido.
¿Puede HeyGen incorporar mis activos de marca en los vídeos?
Por supuesto. HeyGen ofrece controles de marca robustos que te permiten integrar sin problemas tus activos de marca, como logotipos y colores de marca, en tus vídeos. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con tu identidad corporativa.
¿HeyGen ofrece características para la localización internacional de vídeos?
Sí, HeyGen soporta características de localización completas para llegar a una audiencia global. Puedes generar vídeos con diversas voces en off e incluir automáticamente subtítulos, haciendo que tu contenido sea accesible y atractivo en todo el mundo.