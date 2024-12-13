Generador de Vídeos de Formación en Cumplimiento de AI para un Aprendizaje Fácil

Aumenta el compromiso y asegura el cumplimiento en toda tu fuerza laboral. Genera fácilmente vídeos de formación profesional a partir de guiones utilizando avatares de AI.

457/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos dirigido a gerentes de RRHH y especialistas en formación, mostrando cómo crear contenido de vídeo atractivo para la incorporación de empleados. El estilo visual y de audio debe ser moderno y acogedor, utilizando avatares de AI diversos en un entorno de oficina virtual con un tono amigable y conversacional. Demuestra cómo los avatares de AI de HeyGen aportan un toque humano a la formación inicial crítica, fomentando una experiencia de aprendizaje más atractiva y memorable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo detallado de 2 minutos dirigido a corporaciones multinacionales y departamentos legales que ilustre la importancia de crear vídeos multilingües que cumplan con SOC 2 y GDPR. El estilo visual debe ser global y profesional, con mapas mundiales e iconos de datos seguros, con múltiples opciones de idioma visibles en pantalla. Enfatiza la robusta función de generación de voz en off de HeyGen, que asegura un mensaje consistente y legalmente sólido en diversas regiones lingüísticas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo ágil de 45 segundos para pequeñas y medianas empresas y departamentos de L&D, demostrando la facilidad de generación de vídeo de extremo a extremo para diversas necesidades de formación. El estilo visual debe ser limpio y eficiente, con transiciones rápidas y fluidas que muestren la interfaz fácil de usar de HeyGen y las plantillas preconstruidas. Destaca cómo el uso de plantillas y escenas de HeyGen acelera la creación de contenido, permitiendo que incluso los no expertos produzcan materiales de formación de alta calidad rápidamente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Cumplimiento de AI

Produce rápidamente vídeos de formación atractivos y conformes con avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, agilizando tu proceso de creación de contenido.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu texto de formación en cumplimiento. Nuestra tecnología de **texto a vídeo** lo convertirá instantáneamente en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de **avatares de AI** para presentar tu contenido. Mejora el compromiso con expresiones faciales y gestos realistas.
3
Step 3
Aplica Visuales y Plantillas
Selecciona de **plantillas** diseñadas profesionalmente y personalízalas con tus propios medios. Asegúrate de que tu contenido luzca pulido y acorde a la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tus **vídeos de formación en cumplimiento** completados en varios formatos o intégralos sin problemas en tu LMS con un enlace directo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza la Formación Técnica y Regulatoria

.

Simplifica regulaciones de cumplimiento complejas y temas técnicos en lecciones de vídeo de AI claras y comprensibles para una incorporación y mejora de habilidades efectivas de los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento de AI?

HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente "vídeos de formación en cumplimiento de AI" de alta calidad transformando guiones en contenido visual atractivo. Aprovechando "avatares de AI" y la tecnología de "texto a vídeo", puedes asegurar un mensaje consistente y actualizaciones de contenido eficientes, convirtiéndolo en un "generador de vídeos de formación en cumplimiento de AI" ideal.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para una generación eficiente de vídeos de AI?

El "generador de vídeos de AI" de HeyGen ofrece características técnicas robustas, incluyendo avanzadas "voces en off de AI", "subtítulos y subtítulos automáticos", y un "motor creativo" integral. Estas herramientas agilizan el proceso de "generación de vídeo de extremo a extremo", desde el guion hasta la exportación final.

¿Puede HeyGen generar vídeos multilingües e integrarse con plataformas LMS existentes?

Sí, HeyGen admite la creación de "vídeos multilingües" con diversas voces de AI, permitiéndote llegar a una fuerza laboral global de manera efectiva. Para un despliegue sin problemas, HeyGen está diseñado para soportar sistemas de "integración LMS", simplificando la distribución y seguimiento de contenido para el "aprendizaje corporativo".

¿Cómo pueden los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo mejorar mi contenido de vídeo atractivo?

Los dinámicos "avatares de AI" de HeyGen proporcionan una presencia en pantalla consistente y profesional, mientras que nuestra función de "texto a vídeo" convierte rápidamente guiones escritos en vídeos pulidos. Esta poderosa combinación te permite crear contenido de vídeo altamente "atractivo" para la "incorporación de empleados" y la "formación técnica" con notable facilidad y personalización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo