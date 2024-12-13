Produce un vídeo de 60 segundos dirigido a oficiales de cumplimiento y equipos legales, mostrando visualmente el cambio de las cargas manuales y abrumadoras de cumplimiento normativo a la automatización optimizada con un generador de cumplimiento de AI. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando gráficos nítidos para ilustrar las ganancias en eficiencia, acompañado de una voz en off autoritaria generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, presentando un avatar de AI que demuestre la facilidad de uso.

