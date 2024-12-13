Creador de Vídeos de Actualización de Empresa con IA: Crea Actualizaciones Atractivas Rápidamente

Genera actualizaciones de empresa profesionales y de alta calidad en minutos utilizando nuestra avanzada capacidad de texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido sobre cómo generar contenido de 'creación de vídeos con IA' de manera eficiente. El estilo visual debe ser brillante y fácil de usar, demostrando la interfaz intuitiva de HeyGen para utilizar plantillas existentes. Una narración amigable e informativa, acompañada de texto en pantalla, debe guiar a los usuarios a través del proceso de texto a vídeo desde el guion, destacando la facilidad de uso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de comunicación interna de 30 segundos para gerentes de producto, destacando el lanzamiento de una nueva función dentro de la empresa. El vídeo debe tener una estética visual moderna y limpia con capturas de pantalla del producto y llamadas animadas. El audio presenta una voz en off concisa y autoritaria generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, asegurando claridad e impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de 60 segundos para redes sociales dirigido a negocios de comercio electrónico para anunciar una venta flash, enfatizando la producción de 'vídeos de alta calidad' sin un gran presupuesto. El estilo visual debe ser rápido y vibrante, mostrando productos diversos. El anuncio debe incluir subtítulos sincronizados de HeyGen para accesibilidad y una banda sonora animada y enérgica para captar la atención inmediata.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Actualización de Empresa con IA

Transforma los anuncios de tu empresa en actualizaciones de vídeo atractivas rápida y eficientemente, aprovechando la IA para optimizar tu proceso de producción.

1
Step 1
Crea tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza escribiendo el guion de actualización de tu empresa o selecciona entre una variedad de plantillas y escenas pre-diseñadas para iniciar tu proyecto de vídeo, permitiendo una rápida creación de vídeos con IA.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA y Visuales
Elige entre diversos avatares de IA para presentar tu mensaje. Mejora tu vídeo añadiendo imágenes, vídeos y música relevantes de la biblioteca de medios para que coincidan perfectamente con tu narrativa.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca y Accesibilidad
Integra el logo, colores y fuentes de tu empresa utilizando controles de marca para mantener una apariencia consistente. Añade subtítulos automáticos para accesibilidad y perfecciona tu voz en off.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Actualización
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de alta calidad utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones adecuadas para diferentes plataformas, asegurando que la actualización de tu empresa llegue efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destacando el Éxito del Cliente

Transforma testimonios de clientes e historias de éxito en vídeos de IA convincentes, mostrando efectivamente los logros de la empresa y generando confianza.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA para equipos de marketing?

HeyGen empodera a los equipos de marketing para producir contenido de vídeo de alta calidad transformando texto en vídeos atractivos. Su plataforma intuitiva simplifica todo el proceso de creación de vídeos con IA, permitiendo la rápida generación de vídeos de marketing convincentes a partir de guiones.

¿Puede HeyGen crear vídeos profesionales con avatares de IA?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear impresionantes vídeos profesionales incorporando avatares de IA realistas. Con potentes controles de marca, puedes personalizar estos avatares e integrar los elementos de tu Brandkit, asegurando una salida de vídeo consistente y de alta calidad.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo con IA eficiente para empresas?

HeyGen es una plataforma de vídeo con IA eficiente diseñada para simplificar los flujos de trabajo de producción de vídeo, ayudando a las empresas a generar vídeos profesionales en minutos. Al aprovechar herramientas avanzadas de creación de vídeos con IA y plantillas personalizables, HeyGen reduce significativamente el tiempo y los recursos tradicionalmente requeridos para la creación de vídeos.

¿Cómo puede HeyGen localizar vídeos para audiencias globales diversas?

HeyGen ofrece características robustas para localizar vídeos de manera efectiva, facilitando el alcance a audiencias globales diversas. A través de la generación avanzada de voz en off y un soporte integral de subtítulos, HeyGen asegura que tu contenido de vídeo sea accesible y culturalmente relevante en todo el mundo.

