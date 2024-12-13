Generador de Vídeos de Actualización de Empresa con IA: Actualizaciones Profesionales Hechas Fácilmente

Crea vídeos de actualización de empresa atractivos al instante con avatares de IA personalizables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 30 segundos que destaque la cultura de la empresa para nuevos empleados y partes interesadas internas. Diseña visuales brillantes, animados y enérgicos utilizando las plantillas y escenas extensas de HeyGen, complementados con una locución amigable y motivadora generada por la generación de locuciones de HeyGen. Apunta a una excelente calidad de vídeo para reflejar el ambiente vibrante de la empresa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, detallando cómo crear una actualización rápida de la empresa utilizando un generador de vídeos generado por IA. Mantén visuales claros y profesionales con una narración fácil de entender, utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para ilustrar escenas detalladas. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos/captions automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 20 segundos que destaque una función dinámica para usuarios existentes y gerentes de producto, demostrando la facilidad de crear un vídeo generado por IA para comunicaciones internas. Enfócate en visuales rápidos centrados en UI/UX con una música de fondo enérgica y dinámica. Enfatiza los flujos de trabajo de producción eficientes destacando el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Actualización de Empresa con IA

Transforma sin esfuerzo tus actualizaciones de empresa en vídeos atractivos y de alta calidad utilizando IA, desde el guion hasta una entrega visual impresionante en solo unos pocos pasos.

Step 1
Crea Tu Guion de Actualización
Comienza escribiendo o pegando tu guion de actualización de empresa. La capacidad de texto a vídeo desde guion de nuestra plataforma utilizará este texto para generar la base de tu vídeo, permitiendo una experiencia de generador de texto a vídeo sin problemas.
Step 2
Elige Tu Estilo Visual
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas y escenas profesionales para definir la estética de tu vídeo. También puedes personalizar elementos con los colores y el logo de tu marca, asegurando un aspecto consistente y profesional utilizando nuestras plantillas.
Step 3
Añade Mejoras Atractivas
Enriquece tu vídeo con medios adicionales de nuestra biblioteca o sube los tuyos propios. Aprovecha los subtítulos/captions automáticos para aumentar el compromiso y asegurar claridad para todos los espectadores, optimizando tus flujos de trabajo de producción.
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Genera tu actualización de empresa con una salida de vídeo de alta calidad. Previsualiza los resultados, realiza los ajustes finales necesarios y luego exporta tu vídeo pulido en varios formatos de aspecto, listo para compartir en todas tus plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destacando el Éxito del Cliente

Comunica efectivamente el impacto de tu empresa creando vídeos de IA atractivos que muestren valiosas historias de éxito y testimonios de clientes.

¿Cómo puede HeyGen elevar mis vídeos en redes sociales con contenido generado por IA?

HeyGen empodera a los creadores para producir vídeos de alta calidad para redes sociales utilizando IA avanzada. Nuestra plataforma ofrece una amplia gama de plantillas y herramientas para generar contenido atractivo de manera eficiente, asegurando que tu mensaje destaque a través de vídeos generados por IA convincentes.

¿Qué hace de HeyGen un generador de texto a vídeo eficiente para flujos de trabajo de producción modernos?

HeyGen optimiza los flujos de trabajo de producción transformando guiones de texto en vídeos profesionales con avatares y locuciones de IA. Este generador de vídeos con IA reduce significativamente la necesidad de edición de vídeo tradicional, acelerando la creación de contenido y mejorando la precisión visual.

¿Puede HeyGen producir vídeos con visuales cinematográficos y escenas detalladas?

Sí, el generador de vídeos con IA de HeyGen está diseñado para ofrecer resultados visualmente impresionantes, permitiendo a los usuarios crear escenas detalladas con una notable precisión visual. Nuestras capacidades avanzadas aseguran una estética pulida, profesional y cinematográfica para tu vídeo generado por IA.

¿Cómo asegura HeyGen precisión física y branding en vídeos de actualización de empresa con IA?

HeyGen aprovecha la IA de vanguardia para generar vídeos de actualización de empresa con una precisión sin precedentes en los movimientos y expresiones de los avatares. Los usuarios también pueden mantener una fuerte consistencia de marca a través de controles de branding personalizables, asegurando que cada vídeo de actualización de empresa con IA se alinee perfectamente con su identidad corporativa.

