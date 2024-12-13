Generador de Actualizaciones Comunitarias de AI: Aumenta el Compromiso Ahora

Crea anuncios comunitarios dinámicos y actualizables. Transforma guiones en vídeos atractivos sin esfuerzo usando la función de HeyGen Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de 45 segundos dirigido a gestores de comunidades y administradores de grupos en línea, mostrando cómo el generador de actualizaciones comunitarias de AI simplifica la comunicación. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con demostraciones rápidas de la interfaz fácil de usar y una voz de AI amigable y animada guiando a los espectadores. Destaca la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para enfatizar lo fácil que es transformar actualizaciones en contenido de vídeo atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, ilustrando el poder de un generador de campañas de marketing de AI. Utiliza ediciones rápidas, gráficos vibrantes y música de fondo enérgica, complementados con una narración clara y concisa. Este vídeo debe destacar prominentemente las "Plantillas y escenas" de HeyGen para demostrar lo rápido que se pueden ensamblar y personalizar vídeos de marketing atractivos para diversas campañas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y gestores de redes sociales, detallando los beneficios integrales de una herramienta de contenido de AI. El estilo visual debe ser atractivo e informativo, incorporando segmentos de pantalla compartida que ilustren las potentes capacidades de generación de texto, todo entregado por una voz de avatar de AI confiada. Muestra la función de "Avatares de AI" de HeyGen como la cara de la producción de contenido sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo profesional e informativo de 40 segundos para organizaciones sin ánimo de lucro y organizadores comunitarios, centrado en un Generador de Directorio de Recursos Comunitarios de AI. La paleta visual debe ser cálida y acogedora, utilizando infografías claras y una voz en off suave y tranquilizadora para transmitir la facilidad de uso y la importancia de la actualizabilidad. Utiliza la "Generación de voz en off" de HeyGen para ilustrar lo fácil que es lograr un mensaje claro y consistente para recursos comunitarios cruciales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Actualizaciones Comunitarias de AI

Simplifica tus comunicaciones comunitarias. Crea fácilmente actualizaciones de vídeo atractivas con AI, mejorando la claridad y el alcance.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza eligiendo entre las plantillas personalizables de HeyGen, proporcionando un inicio rápido y eficiente para tu vídeo de actualización comunitaria.
2
Step 2
Pega Tu Guion de Actualización
Introduce el texto de tu actualización comunitaria directamente en el editor de guiones. Nuestras potentes capacidades de generación de texto están impulsadas por la función de HeyGen Texto a vídeo desde guion.
3
Step 3
Selecciona Tu Presentador
Elige un avatar de AI atractivo para entregar tu mensaje comunitario. Mejora aún más tu vídeo incorporando visuales de la biblioteca de medios para generar imágenes que cautiven a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta Tu Contenido
Finaliza tu vídeo y utiliza la función de HeyGen de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para compartir sin problemas el resultado de tu herramienta de contenido de AI con tu comunidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Contenido Educativo Comunitario con AI

.

Mejora el compromiso y la retención para segmentos educativos dentro de las actualizaciones comunitarias transformando el contenido en vídeos dinámicos de AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para campañas de marketing creativas?

HeyGen transforma guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de AI y Texto a Voz, lo cual es perfecto para mejorar tus campañas de marketing. Nuestras plantillas personalizables agilizan todo el proceso de generación de vídeos, haciéndolo eficiente e impactante.

¿Qué contenido puede ayudarme a generar HeyGen de manera rápida y efectiva?

HeyGen es una potente herramienta de contenido de AI que aprovecha los avatares de AI y el texto a vídeo desde guion para generar contenido atractivo. Puedes producir rápidamente varios formatos de vídeo, desde actualizaciones breves hasta materiales de marketing más extensos, todos diseñados para captar la atención.

¿Ofrece HeyGen opciones personalizables para la coherencia de marca en los vídeos?

Absolutamente, HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca sin problemas en tus vídeos generados. Su interfaz fácil de usar asegura una personalización sencilla, entregando un mensaje de marca profesional y consistente.

¿Puede HeyGen apoyar la creación de contenido diverso de formato largo para estrategias de marketing?

Sí, HeyGen actúa como un generador de campañas de marketing de AI, permitiéndote producir una amplia gama de contenido de vídeo desde actualizaciones concisas hasta narrativas extensas de formato largo. Sus potentes capacidades de generación de texto aseguran que tus mensajes de marketing sean siempre atractivos y bien articulados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo