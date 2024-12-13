Un vídeo de 45 segundos, dirigido a gestores de comunidades ocupados y estrategas de redes sociales, debe presentar un estilo visual elegante y moderno con una voz en off segura y articulada. Este vídeo demostrará cómo el generador de mensajes comunitarios de AI ahorra tiempo y esfuerzo al crear respuestas relevantes al instante. Utiliza un avatar de AI para narrar los beneficios, pasando sin problemas de una pantalla en blanco a un mensaje completamente generado, destacando la capacidad eficiente de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para una rápida creación de contenido.

