Creador de Vídeos de Anuncios para la Comunidad con AI: Crea Actualizaciones Atractivas
Genera vídeos de anuncios cautivadores al instante usando avatares de AI, aumentando la participación y ahorrando tiempo valioso.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un elegante vídeo de 30 segundos destacando un producto, dirigido a equipos de marketing para el lanzamiento de un nuevo producto. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y moderno, con cortes rápidos y música de fondo enérgica. Aprovecha la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para generar rápidamente vídeos de anuncios atractivos, asegurando que el mensaje sea conciso e impactante mientras se mantienen fuertes controles de marca.
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para los especialistas en marketing en redes sociales, para desglosar un tema complejo o una actualización basada en datos. El diseño visual debe ser vibrante y cargado de infografías, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y su amplia biblioteca de medios/soporte de stock para crear una experiencia visualmente rica. El audio debe ser atractivo, con música de fondo animada y una narración clara para simplificar la información para un público amplio.
Diseña una actualización corporativa clara de 90 segundos para los departamentos de RRHH y equipos de comunicación interna para difundir cambios importantes en las políticas o noticias de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual profesional y tranquilizador y una locución calmada y autoritaria. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y claridad para todos los empleados, convirtiéndolo en un vídeo de comunicación interna efectivo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Genera Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos de anuncios cautivadores impulsados por AI para compartir noticias y actualizaciones en todos los canales de redes sociales de la comunidad.
Produce Promociones Impactantes de Eventos Comunitarios.
Diseña vídeos de anuncios generados por AI de alto rendimiento que promuevan efectivamente eventos comunitarios próximos e iniciativas especiales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo mejora HeyGen la producción creativa de vídeos de anuncios?
El Motor Creativo de HeyGen permite a los usuarios generar vídeos de anuncios cautivadores con un diseño visual vibrante y cargado de infografías y una narración profesional. Simplifica el proceso de creación al ofrecer un editor intuitivo y una extensa biblioteca de plantillas y escenas, perfecto para producir vídeos de anuncios atractivos.
¿Puede HeyGen crear vídeos usando avatares de AI realistas para diversas necesidades de comunicación?
Sí, HeyGen admite la generación de vídeos con avatares de AI realistas, que pueden ser utilizados para diversas aplicaciones como vídeos de comunicación interna, vídeos para redes sociales y vídeos de formación. Esta capacidad, combinada con la funcionalidad de texto a vídeo y el soporte multilingüe, asegura una producción de contenido en vídeo eficiente y atractiva impulsada por AI.
¿Qué controles de marca están disponibles dentro de la plataforma de vídeo AI de HeyGen?
HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiendo a los usuarios personalizar elementos como logotipos, colores y fuentes para asegurar la consistencia de la marca en todo el contenido de vídeo impulsado por AI. Esta característica es crucial para los equipos de marketing y empresas que buscan mantener una identidad visual unificada en sus anuncios profesionales y vídeos explicativos de productos.
¿Es necesaria experiencia previa en edición de vídeo para producir vídeos de alta calidad con HeyGen?
No, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a cualquiera crear vídeos al instante sin requerir habilidades previas de edición de vídeo. Su editor de arrastrar y soltar y las plantillas listas para usar simplifican el proceso, haciendo que la producción de vídeos profesionales sea accesible y eficiente para todos los usuarios.