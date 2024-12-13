Desbloquea la Creatividad con Nuestro Creador de Vídeos Explicativos en la Nube con IA

Transforma sin esfuerzo tus guiones en vídeos cautivadores usando nuestra plataforma impulsada por IA, perfecta para ventas y marketing.

604/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo educativo de 45 segundos dirigido a educadores, formadores corporativos y creadores de contenido de e-learning, ilustrando la simplicidad de producir vídeos explicativos animados para temas complejos. El estilo visual debe ser limpio y amigable, con avatares de IA accesibles en un entorno de aula virtual, respaldado por música de fondo calmada e instructiva y una narración cálida. Esta pieza destacará los "Avatares de IA" de HeyGen como una característica clave que simplifica la creación de personajes y da vida a las narrativas con una interfaz fácil de usar.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional de 30 segundos destacando las robustas opciones de personalización de un creador de vídeos explicativos para los profesionales del marketing freelance y agencias creativas. La estética visual debe ser elegante y profesional, utilizando cortes rápidos y mostrando varios diseños de plantillas, acompañado de una pista instrumental de ritmo rápido. Enfatiza cómo las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen permiten inicios rápidos de proyectos y una personalización profunda, convirtiéndolo en una herramienta indispensable para las diversas necesidades de los clientes.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo informativo de 90 segundos diseñado para departamentos de RRHH y especialistas en Aprendizaje y Desarrollo, demostrando el impacto de los vídeos de avatares de IA en la formación corporativa. El estilo visual debe ser profesional y tranquilizador, representando escenarios donde los avatares de IA ofrecen módulos de formación concisos y atractivos, apoyados por una locución profesional clara y autoritaria. Este vídeo debe transmitir poderosamente cómo la función de "Generación de locuciones" de HeyGen asegura un audio consistente y de alta calidad para todo el contenido de formación, simplificando la creación de contenido y aumentando el compromiso.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos en la Nube con IA

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos explicativos profesionales con nuestra plataforma impulsada por IA, simplificando la creación de guion a pantalla en solo cuatro sencillos pasos.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion en la plataforma. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion establecerá instantáneamente la base para tu vídeo explicativo, convirtiendo tus palabras en señales visuales para la creación de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora el atractivo de tu vídeo eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA. Estos presentadores realistas transmitirán tu mensaje con autenticidad y compromiso para tus vídeos de avatares de IA.
3
Step 3
Añade Visuales y Locución
Integra visuales atractivos de nuestra biblioteca de medios y genera locuciones de sonido natural. Nuestra capacidad de Generación de locuciones asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez satisfecho con tu creación, exporta fácilmente tus vídeos explicativos de alta calidad. Nuestra función de Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto asegura que esté optimizado para cualquier plataforma o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Involucra a las Audiencias en Redes Sociales

.

Genera vídeos cautivadores para redes sociales y clips cortos con IA, manteniendo a tu audiencia comprometida y ampliando tu alcance en línea.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo puede crear vídeos explicativos atractivos?

HeyGen es un creador de vídeos explicativos en la nube con IA que permite a los usuarios crear vídeos explicativos animados profesionales con facilidad. Es una plataforma potente impulsada por IA diseñada para diversas necesidades, desde el aprendizaje y desarrollo hasta las ventas y el marketing.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de avatares de IA?

HeyGen simplifica la creación a través de la creación de texto a vídeo, donde puedes escribir tu guion y seleccionar un avatar de IA. Esta plataforma de creación de vídeos genera contenido dinámico, completo con locución y escenas personalizables, haciendo que la Magia de Guion a Vídeo sea una realidad.

¿Puedo personalizar los vídeos explicativos hechos con HeyGen para que se ajusten a mi marca?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos explicativos. Puedes aprovechar varias plantillas, integrar tus controles de marca como logotipos y colores, y utilizar una rica biblioteca de medios para asegurar que tus vídeos explicativos animados se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos explicativos fácil de usar?

HeyGen está diseñado con una interfaz fácil de usar que simplifica todo el proceso de creación de vídeos explicativos. Su diseño intuitivo y plantillas preconstruidas permiten a cualquiera producir vídeos explicativos de alta calidad rápidamente, sin requerir habilidades avanzadas de edición de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo