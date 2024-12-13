Creador de Vídeos de Actualización del Campus AI: Crea Actualizaciones Atractivas Rápidamente

Crea vídeos de actualización del campus atractivos en minutos. Aprovecha avatares AI realistas para cautivar a tu audiencia y entregar mensajes claros y consistentes.

418/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 45 segundos para estudiantes potenciales y exalumnos interesados en la investigación de vanguardia del campus, utilizando los sofisticados avatares AI de HeyGen para una entrega profesional e informativa. Esta producción de "texto a vídeo" debe presentar gráficos limpios e inspirados en la tecnología y una voz clara y autoritaria para desmitificar proyectos complejos, haciendo que los temas avanzados sean accesibles y atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de marketing dinámico de 15 segundos para estudiantes actuales, promocionando un próximo evento del campus o la fecha límite de inscripción a cursos, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, incorporando superposiciones de texto audaces y una pista de fondo pegadiza y optimista para captar la atención rápidamente y fomentar la acción inmediata para "vídeos de marketing" en el campus.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo instructivo de "cabezas parlantes" de 60 segundos dirigido a miembros de departamentos específicos o estudiantes que buscan orientación sobre una nueva política académica. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual simple, directo y amigable, presentando un avatar AI que entregue un mensaje claro y conciso, mejorado por la generación de voz en off de HeyGen para máxima claridad y comprensión, optimizando la comunicación en el campus a través de una "creación de vídeos" efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización del Campus AI

Crea fácilmente vídeos de actualización del campus atractivos con la plataforma impulsada por AI de HeyGen, transformando texto en contenido visual dinámico en minutos.

1
Step 1
Crea un Proyecto
Comienza tu vídeo de actualización del campus eligiendo entre una variedad de plantillas profesionales para establecer el escenario.
2
Step 2
Añade tu Guion
Pega tu texto de actualización del campus, y nuestra función de texto a vídeo lo convertirá automáticamente en una voz en off natural.
3
Step 3
Selecciona un Avatar AI
Elige entre una diversa gama de avatares AI realistas para presentar tus noticias del campus de manera atractiva a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Genera tu vídeo de actualización del campus de alta calidad y expórtalo en el formato de aspecto deseado, listo para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Formación y la Integración en el Campus

.

Desarrolla vídeos de formación impactantes y materiales de integración con AI, mejorando el compromiso y la retención para el personal y los nuevos estudiantes en el campus.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar texto en vídeos AI atractivos?

HeyGen permite a los usuarios generar fácilmente vídeos a partir de texto, aprovechando avatares AI avanzados para dar vida a los guiones. Esto permite una rápida creación de vídeos, convirtiendo texto simple en contenido profesional de alta calidad.

¿Qué tipos de contenido de vídeo impulsado por AI puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de vídeos generados por AI, incluyendo vídeos de marketing, vídeos de formación y más, utilizando una amplia selección de plantillas personalizables y cabezas parlantes realistas. HeyGen simplifica la creación de vídeos complejos para diversas necesidades.

¿HeyGen admite avatares AI personalizados y clonación de voz para contenido personalizado?

Sí, HeyGen ofrece la capacidad de crear avatares AI personalizados e integrar la clonación de voz, permitiendo contenido de vídeo altamente personalizado y de marca. Esto mejora tus esfuerzos de marketing digital asegurando que tu voz y presencia de marca únicas se mantengan en toda la producción de vídeo.

¿Por qué debería elegir HeyGen para mis necesidades de creación de vídeos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos, permitiéndote generar vídeos en minutos con su generador de vídeos AI intuitivo. Es una solución poderosa de creación de contenido impulsada por AI diseñada para ayudar a los equipos de marketing y empresas a producir vídeos de alta calidad a escala de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo