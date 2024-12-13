Generador de Vídeos de Actualización del Campus con IA: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Ofrece noticias claras y consistentes del campus con avatares de IA atractivos, simplificando la creación de vídeos para cada actualización escolar.

472/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo profesional e informativo de 60 segundos para el profesorado, el personal y los futuros estudiantes, resumiendo los logros recientes del campus y los eventos clave. Emplea un estilo visual elegante con transiciones pulidas y metraje b-roll relevante, complementado por una voz en off de sonido humano generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, asegurando una experiencia de audio de alta calidad para esta actualización esencial del campus.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo claro y conciso de 30 segundos para todos los miembros del campus, describiendo los protocolos de seguridad actualizados. El estilo visual debe ser sencillo, utilizando animaciones simples y texto prominente en pantalla, con subtítulos generados automáticamente a través de la función de subtítulos de HeyGen para asegurar la accesibilidad y comprensión para diversas audiencias de este vídeo educativo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional de 15 segundos dirigido a los estudiantes actuales, animándolos a participar en un próximo evento de club del campus. El estilo visual necesita cortes rápidos, superposiciones de texto dinámico y una pista de música de fondo animada, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de actualización del campus de IA atractivo y llamativo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Actualización del Campus con IA

Transforma sin esfuerzo tus anuncios del campus en vídeos atractivos con IA, agilizando la comunicación para estudiantes, profesores y padres.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de actualización del campus en la plataforma. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen usará esto para generar automáticamente tu contenido de vídeo, asegurando que toda la información clave esté incluida para tu generador de texto a vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar y Escena
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para ser el presentador de tu actualización. Personaliza la escena con plantillas y fondos relevantes para que coincidan con la marca y el mensaje de tu campus.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo integrando el logotipo de tu universidad, colores y otros elementos de marca usando los controles de Marca de HeyGen. Esto asegura que tus vídeos impulsados por IA reflejen consistentemente la identidad y las directrices visuales de tu institución.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Actualización
Una vez que tu vídeo de actualización del campus esté finalizado, utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para generarlo en varios formatos. Esto hace que sea fácil compartir tus vídeos en redes sociales a través de plataformas, alcanzando efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación de Estudiantes y Personal

.

Aumenta el compromiso y la retención para sesiones de orientación, protocolos de seguridad o tutoriales de software con vídeos de formación interactivos e informativos generados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la generación de contenido de vídeo creativo?

El generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los creadores producir fácilmente contenido de vídeo de alta calidad y atractivo. Utiliza Avatares de IA, texto a vídeo desde guiones y plantillas impulsadas por IA para transformar ideas en vídeos de marketing cautivadores, vídeos para redes sociales y otros proyectos creativos.

¿Puede HeyGen usarse para la generación de vídeos educativos, como actualizaciones del campus?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos educativos ideal, perfecto para producir vídeos de actualización del campus, materiales de curso y explicaciones en vídeo. Crea contenido educativo personalizado y atractivo con voces en off de IA que suenan humanas y avatares de IA personalizados, haciendo que la producción de contenido sea eficiente y escalable.

¿Cuál es la capacidad de generador de texto a vídeo de HeyGen?

El potente generador de texto a vídeo de HeyGen simplifica la creación de vídeos de principio a fin al permitir a los usuarios transformar fácilmente guiones escritos en vídeos profesionales. Esta función, combinada con guiones impulsados por IA y Avatares de IA, agiliza los flujos de trabajo de producción de vídeo, convirtiendo texto en contenido visual dinámico.

¿Ofrece HeyGen herramientas para personalizar vídeos generados por IA?

Sí, HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para tus vídeos generados por IA. Los usuarios pueden aprovechar los controles de marca, una rica biblioteca de medios, varias plantillas y herramientas de edición de vídeo de IA para añadir gráficos, animaciones y filtros, asegurando un control creativo extremo sobre el resultado final.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo