Generador de Lanzamiento de Campañas con IA: Impulsa tu Marketing

Acelera tus campañas de marketing y el compromiso con los clientes utilizando nuestra herramienta impulsada por IA, mejorada con el texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Imagina un vídeo de 30 segundos, animado e inspirador, para propietarios de pequeñas empresas, con gráficos modernos y una voz en off clara y entusiasta. Este vídeo demuestra cómo un generador de lanzamiento de campañas con IA puede ayudarles a crear rápidamente campañas de marketing atractivas, destacando lo fácil que es ahorrar tiempo con plantillas y escenas predefinidas e incluso incorporar avatares de IA sin necesidad de experiencia previa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo profesional y elegante de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing, mostrando capturas de pantalla dinámicas y una voz en off confiada e informativa. La narrativa debe resaltar cómo una herramienta impulsada por IA optimiza la estrategia de marketing y la creación de contenido al convertir eficientemente texto en vídeo desde un guion y generar una voz en off de alta calidad, mejorando así sus campañas de marketing en general.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo creativo y vibrante de 60 segundos para creadores de contenido y especialistas en marketing, utilizando cortes rápidos, animaciones de texto en pantalla y una voz en off enérgica y expresiva. Este guion se centra en cómo la plataforma permite visuales profesionales totalmente personalizables y ayuda a generar textos de campaña de marketing atractivos con un generador de texto con IA, complementado por una amplia biblioteca de medios/soporte de stock y subtítulos/captions generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico y rápido de 30 segundos, diseñado para cualquier especialista en marketing que busque un asistente de marketing con IA, con animaciones limpias y una voz accesible. Este vídeo ilustrará cómo la herramienta proporciona contenido estructurado para varios canales como redes sociales y marketing por correo electrónico, destacando su capacidad para optimizar contenido para diferentes plataformas mediante el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Lanzamiento de Campañas con IA

Crea y gestiona sin esfuerzo campañas de marketing integrales desde el concepto hasta el lanzamiento con nuestra herramienta intuitiva impulsada por IA, diseñada para ahorrarte tiempo y aumentar el compromiso con los clientes.

1
Step 1
Define tus Objetivos de Campaña
Comienza proporcionando detalles clave sobre tu producto, público objetivo y estrategia de marketing para guiar a la IA en la generación de contenido relevante.
2
Step 2
Genera Contenido de Campaña
Aprovecha nuestra herramienta impulsada por IA para redactar automáticamente textos atractivos e ideas creativas para varios canales, acelerando la creación de contenido.
3
Step 3
Personaliza y Refina los Activos
Personaliza los elementos de tu campaña seleccionando entre diversas plantillas y ajustando texto, visuales y llamadas a la acción para alinearse con la voz de tu marca.
4
Step 4
Lanza a Través de los Canales
Despliega fácilmente el contenido perfeccionado de tu campaña a través de tus canales preferidos, incluyendo redes sociales y marketing por correo electrónico, para llegar a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes

.

Crea vídeos impactantes impulsados por IA de historias de éxito de clientes para construir confianza y mejorar la credibilidad de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de lanzamiento de campañas con IA para mis esfuerzos de marketing?

HeyGen empodera a los especialistas en marketing y propietarios de pequeñas empresas para generar campañas de manera eficiente. Aprovechando herramientas impulsadas por IA, optimiza la creación de contenido y ayuda a desarrollar una estrategia de marketing integral para diversas campañas de marketing.

¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta esencial de IA para el marketing digital?

HeyGen es un asistente de marketing con IA diseñado para ahorrar tiempo en la creación de contenido. Con su interfaz intuitiva, los usuarios pueden generar campañas y desarrollar textos de campaña de marketing atractivos sin necesidad de experiencia extensa en diseño, convirtiéndolo en una herramienta valiosa de IA para el marketing digital.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar campañas de marketing para mi público objetivo?

Absolutamente, HeyGen permite campañas de marketing totalmente personalizables adaptadas a tu público objetivo. Puedes utilizar las características del Kit de Marca y aprovechar el contenido estructurado para asegurar que tu plan de marketing se alinee perfectamente con la voz de tu marca y los canales preferidos.

¿Qué tipos de contenido puedo generar para mis campañas de marketing usando HeyGen?

HeyGen ofrece capacidades versátiles de creación de contenido para tus campañas de marketing, incluyendo texto a vídeo desde guion, generación de voz en off y el uso de avatares de IA. Esto permite contenido dinámico y atractivo a través de varios canales como redes sociales y marketing por correo electrónico para aumentar el compromiso con los clientes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo