Generador de Lanzamiento de Campañas con IA: Impulsa tu Marketing
Acelera tus campañas de marketing y el compromiso con los clientes utilizando nuestra herramienta impulsada por IA, mejorada con el texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo profesional y elegante de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing, mostrando capturas de pantalla dinámicas y una voz en off confiada e informativa. La narrativa debe resaltar cómo una herramienta impulsada por IA optimiza la estrategia de marketing y la creación de contenido al convertir eficientemente texto en vídeo desde un guion y generar una voz en off de alta calidad, mejorando así sus campañas de marketing en general.
Desarrolla un vídeo creativo y vibrante de 60 segundos para creadores de contenido y especialistas en marketing, utilizando cortes rápidos, animaciones de texto en pantalla y una voz en off enérgica y expresiva. Este guion se centra en cómo la plataforma permite visuales profesionales totalmente personalizables y ayuda a generar textos de campaña de marketing atractivos con un generador de texto con IA, complementado por una amplia biblioteca de medios/soporte de stock y subtítulos/captions generados automáticamente.
Crea un vídeo dinámico y rápido de 30 segundos, diseñado para cualquier especialista en marketing que busque un asistente de marketing con IA, con animaciones limpias y una voz accesible. Este vídeo ilustrará cómo la herramienta proporciona contenido estructurado para varios canales como redes sociales y marketing por correo electrónico, destacando su capacidad para optimizar contenido para diferentes plataformas mediante el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Rápida de Anuncios con IA.
Genera rápidamente anuncios en vídeo de alto rendimiento para acelerar tus campañas de marketing y aumentar las conversiones.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce sin esfuerzo vídeos y clips cautivadores para redes sociales, aumentando el compromiso con tus clientes en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de lanzamiento de campañas con IA para mis esfuerzos de marketing?
HeyGen empodera a los especialistas en marketing y propietarios de pequeñas empresas para generar campañas de manera eficiente. Aprovechando herramientas impulsadas por IA, optimiza la creación de contenido y ayuda a desarrollar una estrategia de marketing integral para diversas campañas de marketing.
¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta esencial de IA para el marketing digital?
HeyGen es un asistente de marketing con IA diseñado para ahorrar tiempo en la creación de contenido. Con su interfaz intuitiva, los usuarios pueden generar campañas y desarrollar textos de campaña de marketing atractivos sin necesidad de experiencia extensa en diseño, convirtiéndolo en una herramienta valiosa de IA para el marketing digital.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar campañas de marketing para mi público objetivo?
Absolutamente, HeyGen permite campañas de marketing totalmente personalizables adaptadas a tu público objetivo. Puedes utilizar las características del Kit de Marca y aprovechar el contenido estructurado para asegurar que tu plan de marketing se alinee perfectamente con la voz de tu marca y los canales preferidos.
¿Qué tipos de contenido puedo generar para mis campañas de marketing usando HeyGen?
HeyGen ofrece capacidades versátiles de creación de contenido para tus campañas de marketing, incluyendo texto a vídeo desde guion, generación de voz en off y el uso de avatares de IA. Esto permite contenido dinámico y atractivo a través de varios canales como redes sociales y marketing por correo electrónico para aumentar el compromiso con los clientes.