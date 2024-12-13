Generador de Campañas de IA: Crea Campañas de Marketing Más Rápido

Crea fácilmente anuncios creativos atractivos y mensajes de marca coherentes con nuestra plataforma potenciada por IA, aprovechando Texto a vídeo desde guion para campañas dinámicas.

Imagina un vídeo dinámico de 30 segundos, diseñado para propietarios de pequeñas empresas, con animaciones modernas y una voz en off amigable y entusiasta. Este vídeo debe ilustrar lo fácil que es generar una campaña de marketing completa. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente ideas en contenido atractivo, mostrando la velocidad y simplicidad de un generador de campañas de IA en acción.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo elegante y rápido de 45 segundos, dirigido a los especialistas en marketing digital y empresas que buscan aumentar su presencia en redes sociales, con música de fondo enérgica y una voz en off clara de IA. Este vídeo mostrará dinámicamente varios anuncios creativos atractivos, demostrando el poder de la Creación de Anuncios Potenciada por IA. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para producir visuales y audios diversos y de alta calidad adaptados para plataformas de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo profesional y pulido de 60 segundos para equipos de marketing y gerentes de marca, con transiciones fluidas entre diferentes tipos de activos, una voz segura y autoritaria, y música ambiental sutil. Esta narrativa debe resaltar cómo mantener un mensaje de marca coherente en todos los canales, enfatizando la versatilidad de un generador de texto de IA. Emplea las Plantillas y escenas de HeyGen y los Subtítulos para demostrar la creación de activos de marketing multicanal con una voz de marca unificada.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo ilustrativo y acogedor de 30 segundos para emprendedores y principiantes en marketing, combinando visuales de captura de pantalla con elementos animados, acompañado de una voz clara y alentadora y una pista animada. Este vídeo debe revelar la simplicidad de un Generador de Campañas de Marketing, mostrando lo fácil que es para los usuarios aprovechar las plantillas y generar copias publicitarias persuasivas. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen y Texto a vídeo desde guion para acelerar su proceso de creación de contenido.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Campañas de IA

Transforma tu estrategia de marketing creando sin esfuerzo campañas de vídeo atractivas, anuncios creativos y copias de marketing para diversos canales con IA.

1
Step 1
Crea Tu Resumen de Campaña
Comienza delineando tus objetivos de campaña y público objetivo. Nuestra plataforma potenciada por IA ayudará a generar guiones iniciales a partir de tu entrada de texto, aprovechando el "generador de texto de IA" para iniciar tu creación de contenido utilizando capacidades de "Texto a vídeo desde guion".
2
Step 2
Genera Creativos de Vídeo Impresionantes
Basado en tu resumen, la IA sugerirá conceptos de vídeo dinámicos. Personalízalos utilizando "avatares de IA" virtuales y selecciona de nuestra diversa gama de "plantillas" para dar vida a tu mensaje.
3
Step 3
Aplica un Mensaje de Marca Coherente
Asegúrate de que los activos de tu campaña reflejen la identidad de tu marca. Utiliza "Controles de marca" para incorporar tu logo y colores, manteniendo un "mensaje de marca coherente" en todos los vídeos.
4
Step 4
Exporta Activos de Marketing Multicanal
Finaliza tu campaña de vídeo exportando activos optimizados para diversas "Plataformas de Redes Sociales". Aprovecha el "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para asegurar que tu contenido multicanal luzca perfecto en todas partes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Potentes Vídeos de Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en impactantes vídeos testimoniales, construyendo confianza y credibilidad para tus iniciativas de marketing.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos de Creación de Anuncios Potenciada por IA?

HeyGen te permite generar rápidamente anuncios creativos dinámicos y copias de campañas de marketing utilizando capacidades de texto a vídeo y avatares de IA, agilizando tu proceso de creación de contenido para diversas plataformas de redes sociales. Esto lo convierte en una herramienta ideal para la Creación de Anuncios Potenciada por IA de manera eficiente.

¿Qué hace de HeyGen un potente Generador de Campañas de Marketing para empresas?

HeyGen actúa como un robusto Generador de Campañas de Marketing al permitir a los usuarios crear vídeos atractivos a partir de guiones con avatares de IA, generación de voz en off y plantillas personalizables. Esto permite un mensaje de marca coherente en activos de marketing multicanal, simplificando tu creación de contenido en general.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener un mensaje de marca coherente en todos mis vídeos de marketing?

Absolutamente, HeyGen asegura un mensaje de marca coherente a través de controles de marca, plantillas personalizables y la capacidad de generar copias publicitarias y contenido de vídeo uniformes. Esto ayuda a los propietarios de pequeñas empresas a ofrecer una apariencia y sensación cohesiva en todas las campañas de marketing por correo electrónico y redes sociales.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de vídeo con su generador de texto de IA?

HeyGen aprovecha sus capacidades de generador de texto de IA para transformar tus guiones en vídeos profesionales con avatares de IA realistas y generación automática de voz en off y subtítulos. Esto simplifica enormemente el flujo de trabajo de creación de contenido para cualquier campaña de marketing, permitiéndote centrarte en tu visión creativa.

