Produce rápidamente contenido de marketing y formación de alta calidad con nuestro creador de vídeos empresariales con IA, que presenta texto a vídeo dinámico desde guion.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para departamentos de RRHH y formadores corporativos, ilustrando la facilidad de crear "contenido de formación" atractivo con IA. La estética visual debe ser limpia, informativa y amigable, utilizando capturas de pantalla y animaciones sutiles, acompañadas de una voz en off calmada y orientadora y música de fondo suave. Utiliza las robustas capacidades de "Generación de voz en off" de HeyGen para una narración consistente y asegura la accesibilidad con "Subtítulos/captions" automáticos para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de producto convincente de 45 segundos dirigido a clientes potenciales y equipos de ventas, destacando los beneficios de tu servicio utilizando un "generador de vídeos con IA". Adopta un estilo visual elegante y persuasivo con transiciones suaves y demostraciones de producto llamativas, complementado por una narración entusiasta y música de fondo motivadora. Comienza tu proceso de "creación de vídeo" seleccionando entre los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen e integra visuales dinámicos de su "Biblioteca de medios/soporte de stock" para crear una historia verdaderamente atractiva para las redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de actualización de comunicación interna conciso de 30 segundos para equipos internos y gerentes de proyecto, enfatizando la exitosa "colaboración" en una iniciativa reciente. La presentación visual debe ser profesional pero accesible, incorporando fotos del equipo y destacados del proyecto, con música de fondo positiva y sutil y una voz clara y amigable. Adapta fácilmente los "vídeos de IA" para diferentes plataformas usando la "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones" de HeyGen y personaliza los mensajes con "avatares de IA" personalizados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Empresariales con IA

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos profesionales con IA, completos con avatares, voces en off y visuales dinámicos, listos para cualquier necesidad empresarial.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de "texto a vídeo" para convertir instantáneamente tus palabras en una narrativa visual.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de "avatares de IA" realistas para ser el presentador de tu vídeo, dando vida a tu guion con expresiones y movimientos naturales.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Medios
Mejora tu vídeo con "voces en off" de alta calidad en múltiples idiomas. También puedes integrar medios de stock o tus propios recursos para enriquecer la historia visual.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de IA
Finaliza tu proyecto con potentes herramientas de edición, luego "exporta" tus "vídeos de IA" profesionales en varios formatos, listos para compartir en todos tus canales empresariales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente

Produce vídeos de IA convincentes que muestren efectivamente experiencias positivas de clientes y generen confianza con clientes potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA para empresas?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos empresariales con IA, permitiendo a las empresas producir sin esfuerzo vídeos de alta calidad con IA. Nuestro generador de vídeos con IA agiliza todo el proceso de creación de vídeos, haciéndolo ideal para contenido de marketing diverso y contenido de formación efectivo.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para generar vídeos con IA?

HeyGen proporciona características innovadoras como avatares de IA personalizables y una robusta conversión de texto a vídeo, transformando guiones en contenido visual atractivo. También puedes generar voces en off naturales y añadir automáticamente subtítulos, apoyando más de 140 idiomas para una audiencia global.

¿Puede HeyGen facilitar la colaboración en equipo para proyectos de vídeo?

Sí, HeyGen está diseñado para apoyar una colaboración fluida, empoderando a los equipos para trabajar juntos de manera eficiente en la estrategia de contenido de vídeo. Esto asegura una marca y entrega de mensajes consistentes en todo el contenido de marketing, incluidos vídeos atractivos para redes sociales.

¿Qué tan rápido puedo crear vídeos profesionales con IA usando HeyGen?

HeyGen acelera tu proceso de creación de vídeos utilizando una extensa biblioteca de plantillas y herramientas de edición intuitivas, permitiendo una producción rápida de vídeos profesionales con IA. Puedes integrar fácilmente la identidad de tu marca para asegurar que cada vídeo refleje el estilo único de tu empresa.

