Un vídeo de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores en ciernes, mostrando la facilidad de usar un generador de tutoriales de negocios con IA para crear contenido educativo. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, con gráficos modernos y capturas de pantalla del generador en acción, acompañado de una voz en off entusiasta y clara. Este vídeo demostrará cómo los usuarios pueden transformar rápidamente sus ideas en tutoriales pulidos utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, aprovechando plantillas personalizables para agilizar el proceso de creación.

