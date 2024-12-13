Desata Tu Historia: Creador de Vídeos de Narración Empresarial con IA

Involucra a tu audiencia con vídeos de marketing atractivos que presentan avatares de IA consistentes, haciendo de la producción de vídeo una solución sin complicaciones para cualquier creador de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para equipos de Aprendizaje y Desarrollo corporativo y profesionales de RRHH, mostrando el poder de los avatares de IA de HeyGen para crear módulos de formación atractivos. El estilo visual y de audio debe ser educativo, claro y amigable, con una voz en off calmada y autoritaria que guíe a los espectadores a través de los beneficios de personajes consistentes. La narrativa enfatizará cómo el uso de avatares de IA puede personalizar y estandarizar las experiencias de aprendizaje en toda una organización.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a creativos de agencias de marketing y compradores de medios, destacando a HeyGen como una plataforma de vídeo con IA intuitiva para la rápida iteración de contenido. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, con cortes rápidos y animaciones vibrantes, complementado por una voz en off enérgica. El mensaje central destacará lo fácil que es para las agencias aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen para producir vídeos de marketing de alta calidad bajo demanda.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo perspicaz de 2 minutos para creadores de contenido independientes y YouTubers que buscan expandir su alcance global y agilizar la producción. Este vídeo, con un estilo visual atractivo y de temática global y opciones de voz en off diversas, se centrará en cómo la generación avanzada de Voz en off de HeyGen, incluyendo Auto Sincronización Labial y Voces en off, revoluciona la creación de contenido multilingüe. La narrativa destacará la facilidad de localizar vídeos, ahorrando a los creadores un tiempo y esfuerzo significativos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Narración Empresarial con IA

Crea narrativas empresariales convincentes sin esfuerzo. Transforma tus guiones en vídeos profesionales y atractivos con herramientas potenciadas por IA, mejorando el impacto de tu narración.

1
Step 1
Crea Tu Historia
Comienza escribiendo o pegando tu guion en HeyGen. Nuestra plataforma, una herramienta de "creación de vídeos con IA", transforma tu texto en un vídeo dinámico, sirviendo como la base para tu narrativa empresarial.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de "Avatares de IA" para ser la cara de tu marca. Estos presentadores digitales personalizables aseguran una presencia profesional y consistente en pantalla para tu historia.
3
Step 3
Añade Visuales y Voz
Enriquece tu vídeo con música de fondo, medios de archivo y personaliza la "generación de voces en off" para tu guion. Ajusta tus visuales y audio para resonar con tu audiencia y elevar tu mensaje.
4
Step 4
Exporta Tu Obra Maestra
Añade "subtítulos/captions" para accesibilidad, revisa todo tu vídeo y luego expórtalo en el formato y resolución deseados. Entrega "vídeos de Marketing" pulidos y profesionales listos para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y Desarrollo Mejorados

Eleva las experiencias de aprendizaje y mejora la retención de conocimiento a través de vídeos de formación dinámicos e interactivos con IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA a partir de texto?

La plataforma de vídeo con IA de HeyGen permite a los usuarios transformar guiones de texto en vídeos profesionales utilizando avanzados Avatares de IA, completos con Auto Sincronización Labial y Voces en off, simplificando significativamente toda la solución de producción de vídeo.

¿Puede HeyGen crear avatares de IA personalizados para personajes consistentes?

Sí, HeyGen ofrece tecnología de Avatares de IA de vanguardia para generar y mantener personajes consistentes en todo tu contenido de vídeo, asegurando el reconocimiento de marca y una apariencia profesional para varios creadores de contenido.

¿Qué características hacen de HeyGen una plataforma de vídeo con IA integral?

HeyGen proporciona una robusta plataforma de vídeo con IA que incluye características como Storyboarding con IA, extensas bibliotecas de medios y herramientas de colaboración en equipo, convirtiéndola en una solución de producción de vídeo todo en uno para anunciantes y cineastas.

¿Cómo puede HeyGen ayudar con varios tipos de vídeos, como marketing o formación?

Las versátiles herramientas de vídeo con IA de HeyGen permiten a los creadores de contenido producir vídeos de Marketing de alta calidad, vídeos de Formación y más, utilizando plantillas personalizables y controles de marca para transmitir efectivamente su narración empresarial.

