Desata Tu Historia: Creador de Vídeos de Narración Empresarial con IA
Involucra a tu audiencia con vídeos de marketing atractivos que presentan avatares de IA consistentes, haciendo de la producción de vídeo una solución sin complicaciones para cualquier creador de contenido.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para equipos de Aprendizaje y Desarrollo corporativo y profesionales de RRHH, mostrando el poder de los avatares de IA de HeyGen para crear módulos de formación atractivos. El estilo visual y de audio debe ser educativo, claro y amigable, con una voz en off calmada y autoritaria que guíe a los espectadores a través de los beneficios de personajes consistentes. La narrativa enfatizará cómo el uso de avatares de IA puede personalizar y estandarizar las experiencias de aprendizaje en toda una organización.
Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a creativos de agencias de marketing y compradores de medios, destacando a HeyGen como una plataforma de vídeo con IA intuitiva para la rápida iteración de contenido. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, con cortes rápidos y animaciones vibrantes, complementado por una voz en off enérgica. El mensaje central destacará lo fácil que es para las agencias aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen para producir vídeos de marketing de alta calidad bajo demanda.
Produce un vídeo perspicaz de 2 minutos para creadores de contenido independientes y YouTubers que buscan expandir su alcance global y agilizar la producción. Este vídeo, con un estilo visual atractivo y de temática global y opciones de voz en off diversas, se centrará en cómo la generación avanzada de Voz en off de HeyGen, incluyendo Auto Sincronización Labial y Voces en off, revoluciona la creación de contenido multilingüe. La narrativa destacará la facilidad de localizar vídeos, ahorrando a los creadores un tiempo y esfuerzo significativos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios impactantes con vídeo de IA para un compromiso de mercado efectivo y promoción de marca.
Vídeos de Historias de Éxito de Clientes.
Desarrolla vídeos de IA convincentes para resaltar los triunfos de los clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA a partir de texto?
La plataforma de vídeo con IA de HeyGen permite a los usuarios transformar guiones de texto en vídeos profesionales utilizando avanzados Avatares de IA, completos con Auto Sincronización Labial y Voces en off, simplificando significativamente toda la solución de producción de vídeo.
¿Puede HeyGen crear avatares de IA personalizados para personajes consistentes?
Sí, HeyGen ofrece tecnología de Avatares de IA de vanguardia para generar y mantener personajes consistentes en todo tu contenido de vídeo, asegurando el reconocimiento de marca y una apariencia profesional para varios creadores de contenido.
¿Qué características hacen de HeyGen una plataforma de vídeo con IA integral?
HeyGen proporciona una robusta plataforma de vídeo con IA que incluye características como Storyboarding con IA, extensas bibliotecas de medios y herramientas de colaboración en equipo, convirtiéndola en una solución de producción de vídeo todo en uno para anunciantes y cineastas.
¿Cómo puede HeyGen ayudar con varios tipos de vídeos, como marketing o formación?
Las versátiles herramientas de vídeo con IA de HeyGen permiten a los creadores de contenido producir vídeos de Marketing de alta calidad, vídeos de Formación y más, utilizando plantillas personalizables y controles de marca para transmitir efectivamente su narración empresarial.