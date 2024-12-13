Generador de promociones empresariales con IA: Crea anuncios impactantes rápidamente

Crea anuncios de vídeo de alta conversión al instante con nuestra rica biblioteca de plantillas y escenas, diseñadas para especialistas en marketing de rendimiento.

Crea un vídeo convincente de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, mostrando lo fácil que es "crear vídeos para negocios" con HeyGen. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, complementado por una voz en off confiada y amigable que explique la facilidad de uso de nuestro "generador de promociones empresariales con IA". Destaca la función "Texto a vídeo desde guion" como un beneficio clave, demostrando la rápida transformación de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio dinámico de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing de rendimiento y equipos creativos, enfatizando el poder de HeyGen como un "creador de anuncios de vídeo con IA". Los visuales deben presentar un montaje rápido de diversos escenarios publicitarios, respaldado por una voz en off inspiradora y autoritaria. Ilustra cómo los "Plantillas y escenas" disponibles simplifican la creación de "anuncios de vídeo" de alto impacto para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de producto sofisticado de 60 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico y gerentes de producto, destacando el uso innovador de "avatares de IA" para explicar características complejas. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con un presentador virtual experto que ofrezca una narrativa atractiva. Posiciona a HeyGen como su "copiloto creativo de vídeo" para crear contenido de "vídeo de producto" convincente sin los obstáculos de producción tradicionales.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo auténtico de 30 segundos para gestores de redes sociales y estrategas de contenido, enfocándote en cómo HeyGen les ayuda fácilmente a "crear vídeos para negocios" que resuenen. El estilo visual debe ser relatable y enérgico, con un mensaje claro y directo. Muestra la capacidad de "Subtítulos/captions" para asegurar que sus "anuncios de vídeo" sean accesibles y efectivos incluso sin sonido, aumentando el compromiso en todas las plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Generador de Promociones Empresariales con IA

Crea anuncios de vídeo convincentes para tu negocio sin esfuerzo utilizando herramientas impulsadas por IA, transformando tus ideas en contenido profesional y atractivo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza proporcionando tu guion o ideas. Nuestro generador de promociones empresariales con IA utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir tu texto en una narrativa visual dinámica.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para encontrar el presentador virtual perfecto para tu mensaje, añadiendo un toque profesional a tus anuncios de vídeo.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu promoción seleccionando visuales atractivos de nuestra biblioteca de medios y aplicando tus controles de marca distintivos (logo, colores) para un acabado profesional, perfecto para tu vídeo de producto.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu anuncio de vídeo convincente utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas, asegurando que tu mensaje llegue efectivamente a los especialistas en marketing de rendimiento.

Casos de Uso

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como copiloto creativo de vídeo para anuncios con IA?

HeyGen actúa como tu "copiloto creativo de vídeo" al permitir la producción rápida de "anuncios con IA" de alta calidad utilizando avanzados "avatares de IA" y tecnología de "Texto a vídeo desde guion". Esto empodera a los usuarios para conceptualizar y ejecutar campañas con una velocidad y flexibilidad creativa inigualables para anuncios de vídeo impactantes.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de promociones empresariales con IA efectivo?

HeyGen es un "generador de promociones empresariales con IA" efectivo porque permite a las empresas "crear vídeos para negocios" de manera rápida y profesional sin una extensa carga de producción. Sus características como "Generación de voz en off", "Controles de marca" y "Plantillas y escenas" adaptables aseguran contenido promocional impactante.

¿Ayuda HeyGen a los equipos creativos a generar vídeos UGC de manera eficiente?

Sí, HeyGen ayuda significativamente a los "equipos creativos" a generar estilos auténticos de "vídeo UGC" de manera eficiente al aprovechar diversos "avatares de IA" y una robusta biblioteca de medios. Esto agiliza la producción de contenido, permitiendo a los equipos escalar su producción de vídeo de manera efectiva para varias campañas.

¿Puede HeyGen utilizar plantillas para agilizar la creación de vídeos de producto?

Absolutamente, HeyGen ofrece una amplia gama de "plantillas" profesionales para agilizar la creación de "anuncios de vídeo" atractivos para diversos propósitos, incluyendo presentaciones de "vídeo de producto" convincentes. Estas plantillas, combinadas con características como "Redimensionamiento de relación de aspecto", simplifican el proceso desde el concepto hasta la exportación.

