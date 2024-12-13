Creador de Vídeos de Presentaciones Empresariales AI para Pitches Atractivos

Transforma tus guiones en presentaciones de vídeo dinámicas con potente texto a vídeo desde guion, simplificando la creación de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos dirigido a departamentos de RRHH y coordinadores de formación, ilustrando la facilidad de producir módulos de formación interna consistentes. La estética debe ser limpia e instructiva, con un avatar de AI amigable y profesional entregando el contenido, complementado por una cálida y clara voz en off de AI. Destaca el beneficio de usar HeyGen como un "generador de vídeos AI" para mantener la consistencia de la marca en todos los materiales de formación, mostrando específicamente la integración y personalización sin problemas de "avatares AI" para representar diferentes roles o departamentos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 90 segundos diseñado para equipos de proyectos y creativos de agencias, centrado en la comunicación eficiente de proyectos y la entrega de propuestas. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y colaborativo, presentando varias escenas donde diferentes miembros del equipo (representados por sutiles cambios de personajes AI o compartición de pantalla) contribuyen, con una voz en off de AI animada y articulada guiando la narrativa. Demuestra la avanzada función de "Generación de voz en off" de HeyGen, permitiendo a los equipos finalizar presentaciones convincentes rápidamente, asegurando que cada palabra esté perfectamente articulada e integrada en el vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 30 segundos para gestores de redes sociales y creadores de contenido, destacando la rapidez y simplicidad de producir contenido de marketing atractivo en formato corto. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y rápido, con colores vibrantes y transiciones rápidas, acompañado de una voz en off de AI enérgica. Ilustra cómo el intuitivo "editor de arrastrar y soltar" de HeyGen permite a los usuarios aprovechar "Plantillas y escenas" para crear rápidamente "vídeos de marketing" llamativos que destacan en varias plataformas, requiriendo un esfuerzo mínimo pero logrando un impacto máximo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Presentaciones Empresariales AI

Transforma tus ideas en presentaciones de vídeo atractivas sin esfuerzo. Nuestra plataforma impulsada por AI agiliza la creación de contenido, haciendo que los vídeos empresariales profesionales sean accesibles para todos.

1
Step 1
Crea tu Contenido
Comienza introduciendo el texto de tu presentación. Aprovecha el generador de guiones AI integrado para ayudar a crear narrativas convincentes o transforma tu contenido existente en un guion dinámico.
2
Step 2
Selecciona tus Presentadores
Elige entre una diversa colección de avatares AI para transmitir tu mensaje. Estos presentadores AI dan vida a tu guion con expresiones y movimientos naturales, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Refina con Branding
Aplica tus elementos de marca consistentes, incluyendo logotipos y colores, utilizando controles de marca intuitivos. Esto asegura que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo
Una vez finalizado, genera tu vídeo de presentación empresarial AI de alta calidad. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para adaptarlo a varias plataformas, desde sitios web hasta redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios de Alto Impacto

.

Produce rápidamente vídeos de marketing y anuncios cautivadores con AI, comunicando eficazmente el mensaje de tu negocio y generando resultados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos AI para presentaciones?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar indicaciones de texto o guiones en presentaciones de vídeo dinámicas, con presentadores AI realistas y avatares AI personalizables con voces en off AI auténticas. Esta herramienta impulsada por AI agiliza la producción de vídeos para empresas.

¿Puede HeyGen personalizar elementos de marca dentro de las presentaciones de vídeo AI?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiendo a los usuarios integrar sus logotipos, paletas de colores específicas y otros activos de marca sin problemas. Su editor de arrastrar y soltar y sus versátiles plantillas de vídeo aseguran una marca consistente en todos tus vídeos de marketing.

¿Qué características técnicas mejoran la eficiencia en la creación de vídeos en HeyGen?

HeyGen mejora significativamente la eficiencia en la creación de vídeos automatizando el proceso de guion a vídeo, incluyendo características de medios generativos como subtítulos automáticos en más de 50 idiomas. La generación de voz en off de la plataforma asegura un alcance global para tus presentaciones de vídeo.

¿HeyGen admite la colaboración en tiempo real para equipos?

Sí, HeyGen admite la colaboración en tiempo real, permitiendo a los equipos trabajar juntos de manera eficiente en presentaciones de vídeo AI. Esta función permite que múltiples usuarios contribuyan al proceso de creación de presentaciones de vídeo simultáneamente, agilizando los flujos de trabajo de los proyectos.

