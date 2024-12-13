Las herramientas impulsadas por IA de HeyGen proporcionan una edición de vídeo sin fisuras, permitiéndote utilizar fácilmente su extensa biblioteca de medios y ajustar las proporciones para varias plataformas. Esto asegura que tus vídeos explicativos de negocios con IA estén optimizados para la entrega a través de redes sociales y otros canales.