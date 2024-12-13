Creador de Vídeos Explicativos con IA: Crea Vídeos de Alta Calidad

Simplifica ideas complejas en narrativas atractivas con el potente Texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo explicativo animado de 60 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un creador de vídeos explicativos con IA simplifica ideas complejas, permitiéndoles crear vídeos profesionales sin esfuerzo. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con animaciones de texto dinámicas y gráficos llamativos, complementados por una voz en off alegre y amigable. Este vídeo destacará la facilidad de uso con plantillas y escenas pre-diseñadas, demostrando que no se necesita experiencia para generar vídeos explicativos de alta calidad rápidamente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo profesional de 90 segundos dirigido a equipos de marketing, explicando la destreza técnica de un creador de vídeos con IA que puede simplificar ideas complejas para audiencias globales. El enfoque visual debe ser elegante y corporativo, utilizando avatares de IA realistas que demuestren la funcionalidad multilingüe con subtítulos en pantalla. Una voz en off clara y articulada guiará a los espectadores a través del flujo de trabajo sin interrupciones, enfatizando la capacidad de generar vídeos explicativos de alta calidad para mercados diversos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación de 2 minutos para gestores de productos, ilustrando cómo crear vídeos explicativos de productos de manera eficiente utilizando un flujo de trabajo sin interrupciones. El estilo visual debe ser detallado e ilustrativo, demostrando el proceso paso a paso de convertir un guion en un vídeo utilizando tecnología de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios personalizar los elementos del vídeo explicativo. Una voz en off informativa y directa explicará claramente cada característica, con el objetivo de reducir costos y ahorrar tiempo en la producción de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos para creadores de contenido educativo, destacando cómo un explicador con IA puede mejorar la narración para aumentar el compromiso. El estilo visual debe ser vibrante y enérgico, incorporando una biblioteca de medios diversa/soporte de activos de stock y escenas variadas para mantener a los espectadores cautivados. Una voz en off animada y expresiva, generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, subrayará el poder de los vídeos generados por IA en la creación de narrativas educativas atractivas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos con IA

Crea vídeos explicativos profesionales y atractivos para tu negocio en minutos, simplificando ideas complejas con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra capacidad de "Texto a vídeo desde guion" analizará inteligentemente tu contenido para sentar las bases de tu vídeo explicativo.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia gama de "plantillas" profesionales diseñadas para satisfacer diversas necesidades empresariales. Estas escenas preconstruidas proporcionan un inicio rápido para la creación de tu vídeo explicativo.
3
Step 3
Personaliza tu Explicativo
Integra "avatares de IA" atractivos para representar tu marca y transmitir tu mensaje. Usa el editor intuitivo para adaptar visuales, texto y audio, asegurando que tu vídeo se alinee con tu visión.
4
Step 4
Genera y Comparte
Aprovecha nuestra potente IA para producir automáticamente tu vídeo explicativo de negocios de alta calidad. Una vez completado, utiliza fácilmente "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para preparar tu vídeo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos Explicativos Sociales Atractivos

.

Crea rápidamente contenido explicativo cautivador para redes sociales, expandiendo la presencia en línea de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos con IA?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de creación de vídeos con IA y un editor intuitivo de arrastrar y soltar para agilizar la producción de vídeos explicativos de alta calidad. Los usuarios pueden transformar fácilmente guiones de texto en contenido atractivo con avatares de IA realistas y voces en off profesionales, todo dentro de un flujo de trabajo sin interrupciones.

¿Puedo personalizar mis vídeos explicativos animados con las herramientas de IA de HeyGen?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos explicativos animados, incluyendo una amplia gama de plantillas, gráficos y recursos musicales. Puedes integrar fácilmente el logotipo y los colores de tu marca, asegurando que cada vídeo explicativo de negocios con IA se alinee perfectamente con tu estrategia de marketing.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para alcanzar una audiencia más amplia?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como subtítulos automáticos y generación de voces en off multilingües para asegurar que tus vídeos explicativos con IA sean accesibles globalmente. Esta tecnología de texto a vídeo mejora el compromiso de la audiencia y apoya estrategias de comunicación integrales.

¿Cómo puede HeyGen transformar contenido existente en vídeos explicativos?

HeyGen permite a los usuarios convertir fácilmente diversas formas de contenido, como guiones o incluso esquemas, en vídeos explicativos animados dinámicos. Nuestro creador de vídeos con IA utiliza tecnología de texto a vídeo, permitiéndote generar contenido de vídeo profesional rápidamente con un esfuerzo mínimo, haciendo que las ideas complejas sean simples de transmitir.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo