Generador de Marca con IA: Lanza Tu Marca al Instante
Crea una identidad de marca única con nuestro generador de marca con IA, que te empodera con controles de marca para logotipos y colores.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Produce un vídeo sofisticado de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing, ilustrando el arte de perfeccionar la identidad de marca. Con visuales elegantes y profesionales y una voz en off calmante pero persuasiva generada por la generación de voz en off de HeyGen, el vídeo muestra cómo los usuarios pueden personalizar plantillas y elementos existentes para crear una presencia de marca distintiva. Se enfatiza la flexibilidad y el control creativo que ofrecen las herramientas de IA para refinar la apariencia única de una empresa.
Crea un vídeo brillante y fácil de usar de 60 segundos para creadores de contenido y profesionales ocupados, demostrando la creación sin esfuerzo de materiales de marca integrales. Con visuales paso a paso y subtítulos claros proporcionados por HeyGen, el vídeo muestra cómo un editor fácil de usar integra gráficos de redes sociales de una extensa biblioteca de medios/soporte de stock en un kit de marca cohesivo. La narrativa se centra en simplificar el proceso de diseño sin sacrificar la calidad.
Desarrolla un vídeo futurista de 30 segundos dirigido a startups e innovadores tecnológicos, destacando el potencial revolucionario de la IA Generativa en el diseño. Con gráficos de vanguardia y audio nítido, el vídeo presenta un avatar de IA que introduce cómo se producen instantáneamente Diseños Generados por IA únicos. Luego demuestra la capacidad de redimensionamiento de proporciones y exportaciones de HeyGen, mostrando cómo los archivos de alta resolución se adaptan sin esfuerzo a varias plataformas, asegurando la consistencia e innovación de la marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo de IA.
Produce anuncios en vídeo de alto rendimiento rápidamente, utilizando la identidad única de tu marca para impulsar el compromiso y las conversiones.
Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos.
Crea vídeos y clips atractivos para redes sociales al instante, asegurando una identidad de marca consistente en todos tus canales digitales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo apoya HeyGen la creación de una identidad de marca sólida a través del vídeo?
HeyGen mejora tu identidad de marca permitiéndote integrar tu logotipo único y los colores preferidos de tu marca directamente en vídeos generados por IA de alta calidad utilizando controles de marca robustos. Esto asegura la consistencia visual en todo tu contenido de vídeo.
¿Puede HeyGen ayudar a emprendedores y creadores de contenido con materiales de marketing?
Sí, HeyGen empodera a emprendedores y creadores de contenido para producir rápidamente materiales de marketing en vídeo atractivos utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Aprovecha una variedad de plantillas y una biblioteca de medios para crear gráficos de redes sociales impactantes y contenido promocional para tu marca.
¿Cómo pueden los usuarios personalizar sus elementos de marca dentro de los vídeos de HeyGen?
HeyGen ofrece controles de marca intuitivos que te permiten personalizar y aplicar tus activos de marca existentes, como tu logotipo y paletas de colores específicas, a cada proyecto de vídeo. Esto asegura que tu producción de vídeo esté consistentemente alineada con tu identidad de marca establecida.
¿Qué papel juega la IA Generativa en las soluciones de marca de HeyGen para vídeo?
HeyGen utiliza IA Generativa para potenciar funciones como avatares de IA y texto a vídeo, proporcionando una plataforma innovadora para la creación de vídeos de marca. Esta plataforma impulsada por IA permite la producción eficiente de contenido de vídeo profesional que incorpora naturalmente tu marca, incluidos logotipos y colores.