Generador de Vídeos de Marca con IA: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Transforma texto en vídeos de marketing atractivos al instante con nuestra potente función de texto a vídeo desde guion. Impulsa tu marca con contenido impulsado por IA.

Crea un vídeo de marca convincente de 30 segundos utilizando un generador de vídeos de marca con IA, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que necesitan producir contenido de marketing rápidamente sin experiencia extensa en edición de vídeo. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, mostrando plantillas y escenas profesionales, acompañado de una voz en off enérgica y amigable que destaque la facilidad de uso y el impacto inmediato.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo sofisticado de 45 segundos que demuestre cómo los profesionales del marketing pueden mejorar su mensaje de marca a través de la personalización avanzada con un avatar de IA. Apunta a una estética visual moderna y limpia, con una voz de avatar de IA calmada y autoritaria que articule claramente los valores de la marca, atrayendo a profesionales que buscan presentaciones digitales impactantes y personalizadas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo informativo de 60 segundos utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, dirigido a creadores de contenido y educadores que buscan simplificar información compleja en formatos atractivos. El vídeo debe tener un flujo visual claro y dinámico, incorporando generación de voz en off precisa, haciendo que los temas intrincados sean fácilmente digeribles y visualmente atractivos para una audiencia de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo rápido de 15 segundos para redes sociales dirigido a los especialistas en marketing digital y gestores de redes sociales que requieren contenido versátil para múltiples plataformas. Este vídeo debe ser visualmente dinámico y optimizado para visualización móvil, mostrando un cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto sin problemas, acompañado de una pista de fondo pegadiza que capture la atención de manera rápida y efectiva en diferentes canales sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Marca con IA

Crea fácilmente vídeos de marca profesionales con avatares de IA y herramientas inteligentes, transformando tu guion en contenido visual atractivo en minutos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas profesionales para iniciar instantáneamente la creación de tu vídeo, o comienza con un lienzo en blanco para tener control total.
2
Step 2
Pega tu Guion
Introduce el contenido deseado pegando tu guion. Nuestra función de texto a vídeo comenzará a procesar tu narrativa para la presentación visual.
3
Step 3
Añade tu Avatar de IA
Da vida a tu mensaje seleccionando y personalizando un avatar de IA para que sea el presentador en tu vídeo de marca, asegurando una presencia consistente y atractiva.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Marca
Genera y exporta tus vídeos de marca finalizados en varios formatos, listos para ser compartidos en todos tus canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias de Éxito de Clientes Convincente

.

Desarrolla vídeos de IA impactantes para resaltar testimonios de clientes y construir confianza y credibilidad en tu marca sin esfuerzo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para marcas?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de marca con IA intuitivo, transformando tus guiones en vídeos atractivos. Utiliza avatares avanzados de IA y capacidades de texto a vídeo, haciendo que la creación de vídeos sea eficiente y accesible para todos tus proyectos creativos.

¿Puedo personalizar los vídeos generados por HeyGen para que coincidan con mi marca?

Por supuesto. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca robustos, una rica biblioteca de medios y diversas plantillas, asegurando que tus vídeos de marca estén alineados con tu marca y logren un acabado de calidad de estudio.

¿Qué tipos de vídeos puedo generar usando HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar una amplia gama de vídeos, incluyendo vídeos de marketing convincentes, contenido atractivo para redes sociales y avatares digitales con voz en off de IA. Su soporte multilingüe te ayuda a llegar a una audiencia global con facilidad.

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para una producción de vídeo eficiente?

HeyGen actúa como un creador de vídeos con IA de primera categoría, ofreciendo un conjunto de herramientas creativas que aceleran significativamente la producción de vídeos. Te permite generar vídeos rápidamente mientras mantienes resultados de calidad de estudio, mejorando tu estrategia de contenido y flujos de trabajo en general.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo