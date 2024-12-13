Generador de Narrativas de Marca con IA: Crea Tu Historia al Instante

Supera el bloqueo del escritor y crea una narrativa única, transformando tus guiones en historias de vídeo convincentes con la función de texto a vídeo de HeyGen.

Crea un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y startups, ilustrando cómo un generador de narrativas de marca con IA puede crear instantáneamente su historia de marca única. El estilo visual debe ser optimista y vibrante, mostrando una rápida evolución de la marca, acompañado de una voz en off enérgica. Destaca la función de texto a vídeo de HeyGen, demostrando lo fácil que es dar vida a una narrativa convincente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 45 segundos a ritmo rápido para profesionales del marketing y creadores de contenido, enfatizando cómo HeyGen reduce significativamente el tiempo de creación de contenido. El estilo visual y de audio debe ser dinámico, con cortes rápidos y una voz en off enérgica, mostrando eficiencia. Presenta los avatares de IA de HeyGen para demostrar presentaciones profesionales sin necesidad de filmación tradicional.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo inspirador de 60 segundos para escritores aspirantes y creadores de contenido, abordando el bloqueo del escritor y el viaje hacia una narrativa única. Utiliza visuales creativos y artísticos con transiciones suaves y una voz en off alentadora acompañada de música ligera y motivacional. Muestra la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, demostrando que un audio convincente puede elevar cualquier historia.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional elegante de 30 segundos dirigido a profesionales del marketing y agencias, demostrando cómo crear historias de vídeo atractivas que mejoren la identidad de marca. El estilo visual debe ser moderno e impactante con animaciones sofisticadas, complementado por una voz en off persuasiva y autoritaria. Destaca la amplia gama de plantillas y escenas de HeyGen para una creación de contenido profesional y rápida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Narrativas de Marca con IA

Crea sin esfuerzo una historia de marca convincente y transfórmala en contenido de vídeo dinámico que resuene con tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Narrativa de Marca
Introduce detalles clave sobre tu negocio y público objetivo. Nuestro generador de narrativas de marca con IA utiliza algoritmos avanzados para producir un primer borrador único de la historia de tu marca.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla Visual
Elige entre una amplia gama de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para representar visualmente tu narrativa. Esto ayuda a clarificar tu mensaje y alinearlo con la identidad de tu marca.
3
Step 3
Añade Elementos Impulsados por IA
Mejora tu historia con avatares de IA realistas para transmitir tu mensaje o generar voces en off realistas. Esto da vida a la historia de tu marca, creando historias de vídeo convincentes.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Historia
Una vez que tu vídeo de narrativa de marca esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para una distribución fluida a través de todos tus canales de creación de contenido de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Construye confianza y credibilidad presentando visualmente historias de éxito de clientes, enriqueciendo tu narrativa de marca con testimonios auténticos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Ayuda HeyGen a crear una narrativa de marca sólida?

Sí, HeyGen actúa como un generador de narrativas de marca con IA, permitiendo a las empresas crear una historia de marca convincente. Su asistente de escritura con IA ayuda a refinar tu narrativa única, haciendo que la creación de contenido de marketing sea fluida y efectiva para construir conexiones con tu audiencia.

¿De qué maneras HeyGen agiliza la creación de contenido de marketing?

HeyGen reduce significativamente el tiempo de creación de contenido al transformar guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA y voces en off. Esto acelera la producción de diversos contenidos de marketing, desde publicaciones en redes sociales hasta historias de vídeo convincentes, permitiendo una generación eficiente de activos.

¿Puede HeyGen apoyar campañas de marketing y tipos de contenido diversos?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para Profesionales del Marketing y Creadores de Contenido para generar una amplia gama de activos. Proporciona herramientas robustas de escritura de guiones, plantillas y controles de marca, permitiendo la creación de contenido visual personalizado y de alto impacto para varios proyectos y campañas comerciales.

¿Cómo ayuda HeyGen con la escritura de guiones y a superar el bloqueo del escritor?

HeyGen incluye un asistente de escritura con IA avanzado que puede ayudar a generar primeros borradores y superar el bloqueo del escritor para tus guiones de vídeo. Esta función agiliza la fase inicial de creación de contenido, permitiéndote centrarte en crear historias de vídeo convincentes de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo