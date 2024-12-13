Imagina un vídeo de 45 segundos dirigido a educadores y desarrolladores de currículos, mostrando el poder de un generador de aprendizaje combinado con IA para revolucionar la creación de contenido. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con una narración atractiva que explique cómo los educadores pueden generar fácilmente materiales de aprendizaje diversos. Este vídeo necesita demostrar visualmente la facilidad de generación de contenido utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar rápidamente texto en lecciones en vídeo atractivas.

