Creador de videos con avatares de IA: Crea Videos Impresionantes con IA

Crea sin esfuerzo videos de marketing cautivadores y atrae a tu audiencia usando nuestra función de Texto a video desde guion.

Crea un video de marketing cautivador de 45 segundos con un avatar de IA realista que presente una nueva función de software revolucionaria. Este video, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, debe adoptar un estilo visual moderno y vibrante, complementado por una voz en off segura y profesional que destaque los beneficios del software. Utiliza la función "AI avatars" de HeyGen para dar vida a esta innovadora presentación, mostrando cómo un creador de videos con avatares de IA puede agilizar la producción de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un video explicativo conciso de 60 segundos diseñado para estudiantes y aprendices en línea, desglosando el complejo tema de la física cuántica en segmentos fácilmente digeribles. El estilo visual debe ser limpio e ilustrativo, utilizando gráficos animados y una voz en off calmada y autoritaria para guiar al espectador. Aprovecha la capacidad de "Texto a video desde guion" de HeyGen para transformar sin esfuerzo tu explicación escrita en una narrativa visual atractiva, haciendo que la creación de videos sea accesible para todos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video dinámico de 30 segundos de marca personal para freelancers y emprendedores que buscan causar una fuerte primera impresión. Este video debe exudar una estética visual cálida y profesional, con una voz amigable y accesible, reflejando la propuesta de valor única del individuo. Emplea las "Plantillas y escenas" de HeyGen para construir rápidamente una introducción convincente alrededor de un avatar de IA que encarne tu persona profesional, ayudándote a destacar.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un video de alcance convincente de 50 segundos dirigido a empresas globales y creadores de contenido internacionales, demostrando cómo localizar eficazmente los mensajes de marketing. El estilo visual debe ser sofisticado y de atractivo global, con voces en off claras y multilingües y subtítulos correspondientes. Utiliza la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar que tu mensaje trascienda las barreras del idioma, mostrando el poder de un generador de videos de IA para la comunicación mundial.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos con Avatares de IA

Transforma sin esfuerzo texto en videos atractivos con avatares de IA realistas, perfectos para contenido de marketing, marca personal y localización rápida, todo en solo cuatro simples pasos.

1
Step 1
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA profesionales para representar tu marca o mensaje. Estos avatares de IA forman la base visual de tu video atractivo.
2
Step 2
Añade Tu Guion
Introduce tu texto deseado, y nuestro avanzado generador de IA de texto a video lo convertirá automáticamente en voces en off naturales. Esto prepara a tu avatar para hablar tu contenido.
3
Step 3
Selecciona Personalizaciones
Personaliza tu video aprovechando varias plantillas y escenas, añadiendo medios de fondo e incorporando elementos de marca. Refina la narrativa visual para adaptarse a las necesidades específicas de tu audiencia.
4
Step 4
Exporta Tu Video
Finaliza tu creación y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para descargar tu salida de generador de video de IA de alta calidad en varios formatos, lista para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar el Éxito del Cliente

Presenta efectivamente historias de éxito de clientes a través de videos dinámicos y atractivos con avatares de IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos de creación de videos creativos?

HeyGen empodera a los usuarios para producir videos atractivos con avatares de IA para diversos proyectos creativos. Nuestro generador de videos de IA simplifica todo el proceso de creación de videos, permitiéndote dar vida a tu visión para contenido de marketing convincente o marca personal.

¿Qué hace que los avatares de IA de HeyGen sean realistas y fáciles de usar?

HeyGen ofrece avatares excepcionalmente realistas que son increíblemente fáciles de usar, incluso para principiantes. Nuestro avanzado generador de avatares de IA te permite crear videos de calidad profesional con presentadores digitales realistas en minutos, sin necesidad de habilidades complejas de edición de video.

¿Puede HeyGen transformar texto en video con IA y voz en off?

Sí, HeyGen es un potente generador de IA de texto a video que convierte sin problemas tu guion en videos dinámicos. Incluye capacidades robustas de generación de voz en off, convirtiéndolo en un creador de videos con avatares de IA completo para diversas necesidades de contenido.

¿HeyGen admite la marca y localización para videos de IA?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote integrar logotipos y colores personalizados en tus videos con avatares de IA. Esto, combinado con funciones para la localización, lo hace ideal para crear contenido de marketing dirigido y fortalecer la marca personal en diferentes audiencias.

